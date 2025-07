Die Mehrheit der Deutschen ist nach einer Umfrage weiter gegen eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre - aber die Ablehnung bröckelt. Wie das Insa-Institut für die „Bild“-Zeitung (Mittwoch) ermittelte, lehnen derzeit 62 Prozent der Befragten es ab beziehungsweise eher ab, dass künftig Bundesbürger ab 16 Jahren bei Bundestagswahlen wählen dürfen.

Vor siebeneinhalb Jahren waren es in einer Allensbach-Befragung für die Bertelsmann-Stiftung noch 80 Prozent. Eine Wahlalter-Senkung befürworten jetzt 27 Prozent, damals waren es nur 13 Prozent. 7 Prozent ist diese Frage derzeit egal, 4 Prozent können oder wollen sich nicht positionieren.

Auch eine Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre, wofür es inzwischen im Bundestag eine Mehrheit gibt, stößt bei den meisten Deutschen auf Ablehnung. 45 Prozent der 1001 von Insa Befragten lehnen die Verlängerung ab oder zumindest eher ab. 34 Prozent finden die Verlängerung gut oder eher gut. 17 Prozent ist dieses Anliegen egal, und weitere fünf Prozent können oder wollen keine Auskunft geben.

Jugendliche in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen bereits ab 16 Jahren an Kommunal- und Landtagswahlen teilnehmen. In Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind 16-Jährige nur bei Kommunalwahlen wahlberechtigt. Kein Wahlrecht haben Minderjährige in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen.