Die Stadt Paterson im US-Bundesstaat New Jersey hat am Dienstag zum ersten Mal einen türkeistämmigen Polizeichef ernannt.

Dafür fand für Ibrahim „Mike“ Baycora eine Zeremonie im Rathaus statt, wo er mit seiner linken Hand auf dem Koran als 17. Polizeichef von Paterson vereidigt wurde. Er ist bereits seit mehr als drei Jahrzehnten bei der Polizei des Ortes im Dienst.

Die Zeremonie begann mit der Nationalhymne der USA, im Anschluss folgten Gebete. Anwesend waren Mitglieder der türkischen Gemeinde in New York und New Jersey sowie hochrangige Beamte und Familienmitglieder.

Bei seiner Rede begrüßte der Bürgermeister von Paterson, Andre Sayegh, den neuen Polizeichef auf Türkisch - mit den Worten: „Merhaba“, „hoşgeldiniz“ und „nasılsın?“. Übersetzt bedeuten die Worte soviel wie „hallo“, „willkommen“ und „wie geht es dir?“.

Sayegh betonte, dass Baycora nicht nur „der erste muslimische Polizeichef in der Stadt Peterson“ sein wird, sondern auch „der erste türkische Polizeichef in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika“. Es sei ein historischer Moment für die USA.

Baycora sagte seinerseits, er sei stolz auf seine Nationalität und Herkunft. Der heute 60-jährige Baycora kam als Kleinkind in die USA und wuchs in Paterson auf, wo er auch zur Schule ging. „Paterson liegt mir schon mein ganzes Leben im Blut, und jetzt nach 32 Jahren Karriere Polizeichef zu sein - was für eine Ehre.“

„In diesem Land gibt es eine Chance. Es spielt keine Rolle, woher du kommst“, sagte der neue Polizeichef im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu. „Ich bin so glücklich, so gesegnet.“

Baycora löst seinen Vorgänger Troy Oswald ab, der im Februar in den Ruhestand ging.