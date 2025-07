Der türkische Betreiber „Setur Duty Free“ hat am Flughafen Köln/Bonn im Terminal 1 einen neuen Laden eröffnet. Auf der 900 Quadratmeter großen Verkaufsfläche nach der Sicherheitskontrolle wird ein Mix aus regionalen und internationalen Sortimenten angeboten.

Setur setzt dabei auf regionale Produkte und greift die rheinische Mentalität auf. Eine große Auswahl an internationalen Markenartikeln ist ebenfalls Bestandteil des Sortiments. Die Flächen sind als „Open Market Space“ gestaltet. Im Mittelpunkt steht das Einkaufserlebnis der Fluggäste.

Nach der Eröffnung im Terminal 1 sollen im zweiten Schritt neue Verkaufsflächen im Terminal 2 entstehen. Die Eröffnung ist für die nächsten Wochen geplant.

„Mit dieser Investition in Europa leiten wir den Globalisierungsschritt unserer Wachstumsstrategie ein“, sagte Setur-Chef Ahmet Sönmez am Montag. Den Zuschlag erhielt Setur nach einer europaweiten Ausschreibung. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030.

Setur wurde 1965 als erster Duty-Free-Betreiber in Türkiye gegründet. Das Unternehmen ist Marktführer im sogenannten Border-Shopping an Grenzübergängen. Setur betreibt 50 Geschäfte an 20 Standorten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 22.000 Quadratmetern. Das Unternehmen ist Teil der Koç Holding, der größten Industrie- und Dienstleistungsgruppe in Türkiye.