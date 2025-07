Der paramilitärische Kommandeur der sudanesischen Streitkräfte RSF kündigt einen einseitigen Waffenstillstand während des muslimischen Eid al-Adha (Opferfest) an. Die Waffenruhe trete am Dienstag und Mittwoch in Kraft, sagt General Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt als Hemedti, in einer Audioaufnahme, die am Montag vom Sender Al Arabiya TV ausgestrahlt wurde.

Hintergrund des am 15. April offen ausgebrochenen Machtkampfs zwischen Armee und paramilitärischer RSF-Miliz (Rapid Support Forces) sind Streitigkeiten beim Übergang zu einer zivilen Regierung. Bislang sind mehrere Waffenruhen vereinbart worden, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. Rund 2,5 Millionen Menschen wurden im Zuge der Kämpfe vertrieben. Hunderttausende Menschen sind in die Nachbarländer geflohen - allein mehr als 270.000 in den Tschad. Beobachter befürchten eine Destabilisierung der gesamten Region.