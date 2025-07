Freitag, 21. Juli 2023

07:11 MEZ – Russische Marine hält Übung im Schwarzen Meer ab

Nach Angaben Moskaus hat die russische Schwarzmeerflotte im Schwarzen Meer eine Übung mit scharfer Munition abgehalten.

Dabei sei im Nordwesten des Schwarzen Meers ein Zielschiff mit Antischiffraketen beschossen und zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit.

Zuvor hatte Russland angekündigt, Schiffe im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine ab Donnerstag als Schiffe einzustufen, ,,die potenziell militärische Ladung transportieren”. ,,Das Zielschiff wurde durch einen Raketentreffer zerstört”, hieß es. Die beteiligten Schiffe und Marineflugzeuge hätten bei der Übung zudem ,,Maßnahmen zur Abriegelung des vorübergehend für die Schifffahrt gesperrten Gebiets ergriffen und das Festhalten eines angreifende Schiff erprobt”, hieß es weiter.

Es wurde nicht genau angegeben, wo die Übung stattgefunden hat.

06:39 MEZ – Russland greift Getreideterminals in Odessa an

Russische Raketen hätten ein landwirtschaftliches Unternehmen getroffen, sagte der Regionalgouverneur von Odessa.

,,Leider wurden die Getreideterminals eines landwirtschaftlichen Unternehmens in der Region Odessa getroffen. Der Feind zerstörte 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste”, teilte er auf Telegram mit.

06:30 MEZ – Polen verlegt Truppen aus dem Westen in den Osten

Der polnische Sicherheitsausschuss hat am Mittwoch beschlossen, Truppen aus dem Westen in den Osten, wo das Land an Belarus grenzt, zu verlegen, sagte Zbigniew Hoffmann der polnischen Nachrichtenagentur PAP zufolge.

Der Beschluss sei vor dem Hintergrund gefasst worden, dass es eine mögliche Bedrohung durch russische Wagner-Söldner geben könne, die sich in Belarus aufhalten, so der Sekretär des Sicherheitsausschusses.

Am Mittwoch war ein Video veröffentlicht worden, das den Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin bei der Begrüßung seiner Söldner in Belarus zeigt und ihnen mitteilt, dass sie vorerst nicht mehr am Krieg in der Ukraine teilnehmen würden.

Am Donnerstag teilte das dortige Verteidigungsministerium mit, dass Wagner-Söldner mit der Ausbildung von Spezialkommandos des Militärs begonnen hätten, die auf einem Militärgelände nahe der Grenze zu Polen stattfinde.

„Die Ausbildung oder gemeinsame Übung der belarussischen Armee und der Wagner-Gruppe ist zweifellos eine Provokation“, sagte Hoffmann gegenüber PAP.

04:19 MEZ – USA: Ukraine setzt Streumunition ein

„Sie setzen sie angemessen ein, sie setzen sie effektiv ein", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby, am Donnerstag.

Nach US-Angaben setzen die ukrainischen Streitkräfte die von den USA gelieferte Streumunition auf dem Schlachtfeld ein.

Anfang des Monats haben die ukrainischen Streitkräfte erstmals Streumunition von den USA geliefert bekommen. Die ukrainischen Streitkräfte sollen die Munition ,,seit etwa einer Woche effektiv” einsetzen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby, am Donnerstag.

CIA: keine Anzeichen für Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz von Atomwaffen Der Chef der Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, sagte, dass die USA seitens Russlands keine konkreten Vorbereitungsmaßnahmen für den Einsatz von Atomwaffen sehen.

,,Wir sehen heute keine konkrete Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz von Atomwaffen”, sagte Burns während seiner Rede auf dem Aspen—Sicherheitsforum. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte im September vergangenen Jahres erklärt, dass alle Situationen, in denen Russland Atomwaffen einsetzen könnte, in der Militärdoktrin klar definiert seien.

00:45 MEZ – Selenskyj: Ausgaben in Kriegszeiten begrenzen – Kulturminister tritt zurück Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Regierung aufgefordert, die nicht-militärischen Ausgaben in Kriegszeiten zu begrenzen. Dies veranlasste den ukrainischen Kulturminister, der mehrere Großprojekte unterstützte, zum Rücktritt.

„In einer Kriegszeit wie dieser sollte das Maximum an staatlicher Aufmerksamkeit und damit an staatlichen Ressourcen in die Verteidigung fließen“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner neuen Videoansprache.

Er forderte Shmyhal auf, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte zu finden, ,,die wirklich notwendig sind”.

Er habe Regierungschef Denys Schmyhal gebeten, eine Ersetzung Tkatschenkos in Betracht zu ziehen, so Selenskyj.

Tkatschenko reichte nach einer Stunde seinen Rücktritt ein - ohne sich jedoch für seine Pläne zu entschuldigen. „Kultur während des Krieges ist wichtig, denn es ist nicht nur ein Krieg um Territorien, sondern auch für Menschen“, schrieb Tkatschenk auf Telegram.

Mittel für Kultur seien während des Krieges nicht weniger wichtig als Mittel für Drohnen, ,,denn Kultur ist der Schutzschild unserer Identität und unserer Grenzen”, so der Politiker. Es wurde nicht mitgeteilt, ob sein Rücktritt angenommen wurde. 20:02 MEZ – Erster Telefongespräch zwischen Selenskyj und äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte zum ersten Mal ein Telefonat mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed und besprach die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Kiew und Addis Abeba in den Bereichen Sicherheit und Digitalisierung.

Selenskyj soll mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali die Blockade der Seeschifffahrt durch Russland, den Rückzug aus dem Getreideabkommen und den Beschuss der Ukraine sowie die Frage der Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel erörtert haben.

„Die Stimme Äthiopiens, der Afrikanischen Union, ganz Afrikas ist uns sehr wichtig“, betonte Selenskyj. Selenskyj soll den äthiopischen Premierminister auch in die Ukraine eingeladen haben.