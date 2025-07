Anlässlich der Automobilmesse IAA warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Montag vor Cyberangriffen auf vernetzte Mobilitätssysteme. In seinem neuen Branchenlagebild Automotive beschreibt die Behörde aktuelle Bedrohungen und Herausforderungen für die Automobilbranche durch Cyberkriminalität.

Zwar sieht das BSI bei den derzeit zugelassenen Fahrzeugen ein ausreichendes Cybersicherheitsniveau. Dennoch arbeitet das Amt mit seinen Partnern an Regulierungs- und Standardisierungsprojekten, um Fahrzeuge auch im Hinblick auf zukünftige Technologien abzusichern. Hierfür sollen jedoch weitere Anstrengungen und ein abgestimmtes Handeln entlang der Lieferkette erforderlich sein.

Ransomware und Datenleaks stellen größte Gefahr dar

Das Lagebild beleuchtet IT-Vorfälle im Zusammenhang mit Produkten und Technologien, die bereits im Straßenverkehr eingesetzt werden oder in Zukunft eingesetzt werden sollen. Die höchste Schadenswirkung in der Automotive-Branche geht dem Lagebild zufolge von cyberkriminellen Angriffen mit Ransomware und Datenleaks aus. Auch Autodiebstähle, Angriffe auf Ladevorgänge von Elektroautos oder Schwachstellen in der Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur werden thematisiert.

Darüber hinaus gibt das BSI einen Ausblick auf technologische und regulatorische Entwicklungen, die in den kommenden Jahren von Bedeutung sein werden. Dazu gehören Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz sowie Regelungen zur Stärkung der IT-Sicherheit, wie der EU AI Act, die neue Ladesäulenverordnung und der Cyber Resilience Act der EU.

BSI-Stand zeigt zur IAA aktuelle Entwicklungen und Bedrohungsszenarien

Auf seinem Stand auf der IAA Mobility zeigt das BSI anhand von drei Exponaten, wie aktuelle Bedrohungsszenarien konkret aussehen. Besucher haben die Möglichkeit, zu erleben, wie ein Fahrsimulator Angriffe auf funkgesteuerte Schließ- und Infotainmentsysteme simuliert und sogar Eingriffe in das Fahrverhalten nachgestellt werden. Ebenso können sie sehen, wie mit einer nachgebauten Ladestation der Ladevorgang von Autos angegriffen werden kann

