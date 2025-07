Die Global Ports Holding (GPH) hat den Kreuzfahrthafen Bremerhaven in ihr Portfolio aufgenommen. Das gab der Konzern auf der Messe Seatrade Europe in Hamburg bekannt. Mit 27 Häfen in 14 Ländern ist GPH der weltweit größte Betreiber von Kreuzfahrthäfen. Der türkische Investor löst damit ab 2025 den bisherigen Betreiber des Hafens an der Columbuskaje ab.

Die GPH schloss mit Bremenports eine Vereinbarung über den Betrieb des Hafens für zehn Jahre – mit einer Verlängerungsoption von fünf Jahren. Damit erweitert die GPH ihr Portfolio um ihren ersten Hafen in Deutschland, dem größten Kreuzfahrtmarkt in Europa.

GPH bewies laut Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) Professionalität und Leistungsfähigkeit. Mit der Konzession expandiert das türkische Unternehmen zugleich nach Nordeuropa. Aktuell betreibt Global Ports unter anderem die großen Kreuzfahrthäfen Barcelona und Nassau.

Der Kreuzfahrthafen Bremerhaven profitiert von den Investitionen der örtlichen Behörden in seine Infrastruktur. Die Passagierkapazität des Hafens soll durch den Ausbau der Anlegemöglichkeiten erhöht werden. Er gilt als ein Haupthafen für Kreuzfahrten in Nordeuropa. Die GPH erhofft sich von der Übernahme eine Stärkung ihrer Position in Europa und eine Erweiterung ihres Angebots für ihre Kunden.