Nach der Festnahme von mehr als 300 südkoreanischen Arbeitern bei einer Razzia in den USA hat US-Präsident Donald Trump ausländische Firmen zur Einhaltung von US-Gesetzen aufgefordert. „Bitte halten Sie sich an die Einwanderungsgesetze unseres Landes“, erklärte Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. „Ihre Investitionen sind willkommen und wir ermutigen Sie, Ihre sehr schlauen Leute auf legale Weise mitzubringen.“

Am Donnerstag hatten Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE in einer im Bau befindlichen Batteriefabrik der Unternehmen Hyundai und LG im US-Bundesstaat Georgia mehr als 300 südkoreanische Arbeiter festgenommen. Laut der US-Behörde stehen sie im Verdacht, illegal in den USA zu arbeiten. Die Razzia in Ellabell war die bislang größte an einem einzelnen Ort im Rahmen des von US-Präsident Trump angeordneten landesweiten Vorgehens gegen Geflüchtete und Migranten.

Trump verteidigte das Vorgehen ausdrücklich. „ICE hat das Richtige getan, denn sie waren illegalerweise hier“, behauptete er. Ausländische Unternehmen forderte er zudem auf, „US-Arbeiter anzustellen und auszubilden“.