Am Dienstag hat die DSEI 2023 (Internationale Messe für Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung) im Londoner ExCel Center begonnen. An dieser viertägigen Veranstaltung nehmen über 2.800 Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstungen teil. Darunter sind mehr als 230 neue Aussteller, die ihre Produkte und Fähigkeiten präsentieren.

Unter den Ausstellern sind auch Unternehmen aus der türkischen Verteidigungsindustrie vertreten. ASELSAN, HAVELSAN, BMC und Roketsan werden auf der Messe ihre neuesten Technologien vorstellen. Damit unterstreichen die türkischen Unternehmen die wachsende Rolle von Türkiye im globalen Verteidigungssektor.

Ein bemerkenswerter Teilnehmer auf der Messe ist Nurol Makina, ein türkischer Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen. Das Unternehmen hat kürzlich Nurol Makina UK gegründet, um seine Präsenz in Europa zu erweitern. Ihr Ziel ist es, die britische Armee zu unterstützen und Dienstleistungen für Drittländer von Großbritannien aus anzubieten.

CANIK ist ein weiteres türkisches Unternehmen, das an der internationalen Messe teilnehmen wird. Der Hersteller von Schusswaffen stellt auf der DSEI 2023 in Zusammenarbeit mit AEI Systems eine breite Palette von Produkten vor, darunter Pistolen, Flugabwehrwaffen, Mittelkaliberkanonen und ferngesteuerte Waffentürme.

Türkische Rüstungsindustrie gewinnt weltweit an Anerkennung

Der türkische Botschafter in Großbritannien, Osman Koray Ertaş, äußerte seinen Stolz und Optimismus bezüglich der türkischen Unternehmen auf der DSEI-Messe. Er erklärte, dass die Teilnahme dieser Unternehmen an der Veranstaltung zeigt, wie wichtig dieser Sektor für die Exporte aus Türkiye geworden ist. In seiner Rede betonte Ertaş die wichtige Rolle der Verteidigungsindustrie für die türkische Wirtschaft und die Bedeutung der fast 30 türkischen Aussteller auf der Messe. „Wir hoffen, dass sich diese Zusammenarbeit weiterentwickelt“, sagte er.

Die Verteidigungsindustrie in Türkiye gewinnt weltweit an Anerkennung. Türkische Unternehmen stellen eine breite Palette von militärischer Ausrüstung her, von gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu unbemannten Luftfahrtsystemen. Die Innovation und Herstellung modernster Technologie haben Türkiye in eine wettbewerbsfähige Position auf dem globalen Verteidigungsmarkt gebracht.

Die Teilnahme türkischer Unternehmen an dieser Messe zeigt das Engagement von Türkiye, seine Verteidigungskapazitäten zu verbessern und seine Position als zuverlässiger Partner in der globalen Verteidigungsindustrie zu stärken.