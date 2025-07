Unbekannte haben vergangene Woche die Worte „Scheiß Islam“ auf eine Mauer und ein Baustellenschild auf dem Campus der Universität Duisburg-Essen gesprüht. Das berichtete das Online-Magazin IslamiQ am Dienstag.

Studierende, die die Schmierereien entdeckten, teilten demnach Fotos davon auf Instagram und forderten eine Stellungnahme vom Rektorat. Die Universität soll sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert haben. Eine Anfrage von IslamiQ sei unbeantwortet geblieben.

Auch die Polizei Essen war nach eigenen Angaben nicht informiert. „Wir haben keine Kenntnis von dem Fall und auch keine Anzeige erhalten“, soll ein Sprecher auf Anfrage gesagt haben. Die Polizei könne nur tätig werden, wenn eine Strafanzeige gestellt werde.

In den vergangenen Wochen kam es in Deutschland vermehrt zu islamfeindlichen Straftaten. Zahlreiche Moscheen wurden islamfeindlich beschmiert oder angegriffen. Zuletzt erhielten mehrere Moscheen per Post je ein abgebranntes Koran-Exemplar in Hundekot.

