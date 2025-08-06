GESELLSCHAFT
1 Min. Lesezeit
Wagenknecht unterstützt Großdemo am Brandenburger Tor
Musiker wie Peter Maffay, Massiv und Bausa haben gemeinsam mit der BSW-Chefin einen Aufruf gestartet. Am 13. September wollen sie gegen die deutsche Ukraine- und Nahost-Politik protestieren.
Friedensdemonstration in Berlin, 03.10.2024 / Foto: Jörg Carstensen/dpa
vor 13 Stunden

Ein Bündnis von Künstlern und der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht plant für den 13. September eine Großdemonstration am Brandenburger Tor gegen die deutsche Politik in der Ukraine und im Nahen Osten. Erstunterzeichner des Demo-Aufrufs sind neben Wagenknecht die Rapper Massiv und Bausa, der Rockmusiker Peter Maffay, der Schauspieler Dieter Hallervorden und die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto Stoppt den Völkermord in
Gaza! Keine Waffen in Kriegsgebiete! Frieden statt Wettrüsten!. Die Organisatoren fordern neben dem Stopp aller deutschen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ein ehrliches und ernsthaftes Engagement der Bundesregierung für Friedensverhandlungen. Sie wenden sich gegen eine Reaktivierung der Wehrpflicht und gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland.

recommended

Wagenknecht war bereits 2023 bei einer Friedensdemonstration am Brandenburger Tor aufgetreten, im Oktober 2024 folgte eine weitere an der Siegessäule im Berliner Tiergarten. Im Zentrum stand die Forderung nach mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg und Verhandlungen mit Russland.

QUELLE:DPA
