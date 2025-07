Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit einem atomwaffenfähigen U-Boot im Nahen Osten präsent. Am Sonntag sei ein U-Boot der Ohio-Klasse in seinem Zuständigkeitsebereich angekommen, teilte das Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit.Das Militär nannte keine weiteren Details zum Zielort, Namen oder zu der Bewaffnung des rund 170 Meter langen U-Boots.

Bei der Ohio-Klasse handelt es sich um atomwaffenfähige U-Boote, die die USA schon seit dem Kalten Krieg vor allem zur militärischen Abschreckung einsetzen. Sie können auch mit Dutzenden konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern bewaffnet sein.

Der Sender CNN sah in dem Einsatz des U-Boots eine Botschaft an den Iran und seine Stellvertreter in der Region. Eine solche Ankündigung seitens des US-Militärs über die Einsätze eines U-Boots der Ohio-Klasse sei selten, so der Sender.

Die USA hatten nach dem großen Hamas-Vergeltungsschlag am 7. Oktober Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter zwei Flugzeugträger. Washington begründet dies damit, andere militante Gruppen im Nahen Osten davon abhalten zu wollen, sich in größerem Umfang am Gaza-Krieg zu beteiligen.