Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch hat sich für Sozialreformen ausgesprochen - und zugleich vor einem „Kahlschlag“ gewarnt. „Unser Sozialstaat ist kompliziert, viel zu bürokratisch, häufig teuer und ineffizient“, sagte er am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. „Wir brauchen grundsätzliche Reformen, eine echte Modernisierungs- und Digitalisierungsagenda für den Sozialstaat.“

Es sei „völlig irre“, dass zum Beispiel die Einkommens- und Vermögensprüfung beim Sozialleistungs-Bezug immer wieder von verschiedenen Ämtern und nach unterschiedlichen Kriterien gemacht werden müsse. „Mit einer grundsätzlichen Modernisierung lassen sich Verwaltungskosten drastisch senken“, betonte Audretsch.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt das deutsche Sozialsystem in der derzeitigen Form als „nicht mehr finanzierbar“ bezeichnet. Durch Begriffe wie „Sozialabbau“ und „Kahlschlag“ werde er sich nicht irritieren lassen, sagte der Kanzler in einer Rede.

„Sozialabbau und Kahlschlag darf es nicht geben“, betonte Audretsch. „Menschen sorgen sich um ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz - da ist es Gift, pauschal nur von Leistungskürzungen zu reden.“ Notwendig sei stattdessen „eine solidarische Gesellschaft, die zusammenhält - auch angesichts der Weltlage“.