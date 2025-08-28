Zehn Jahre nach ihrer Aussage „Wir schaffen das“ sieht die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel große Fortschritte bei der Integration der damals in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge. Inzwischen sei zumindest beim männlichen Teil der Geflüchteten die Beschäftigungsquote fast so hoch wie in der Gesamtbevölkerung, sagte die CDU-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag).

„Das ist schon auch eine riesige Leistung, die dort vollbracht ist“, betonte Merkel. Sie sehe deshalb den Satz „Wir schaffen das“ und ihre damalige Entscheidung, die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen, nicht kritisch.

Es sei für sie unvorstellbar gewesen, Wasserwerfer an die Grenzen zu stellen und Menschen zurückzudrängen, sagte Merkel. „In der Politik muss man sich fragen: Was ist eigentlich die Alternative?“ Es sei eigentlich immer nur um eine einzige Frage gegangen, nämlich ob man vom Blick der deutschen Grenzen aus oder europäisch denke, erklärte Merkel. Sie betonte, für sie sei es immer um eine europäische Lösung gegangen - anstatt den Konflikt mit Nachbarländern zu suchen.