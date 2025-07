Die USA haben sich besorgt über den gewaltsamen Übergriff israelischer Soldaten auf einen Fotojournalisten der Agentur Anadolu (AA) in Ostjerusalem geäußert und eine Untersuchung gefordert. „Wir sind zutiefst besorgt über die verstörenden Bilder der Gewaltanwendung gegen einen Journalisten, die in diesen Videos zu sehen sind“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag auf eine Anfrage der AA zum Vorfall.

„Wir halten es für angemessen, dass Ermittlungen gegen diejenigen eingeleitet werden, die in dem Video zu sehen sind“, sagte Miller. Er fügte hinzu, dass die Beteiligten gegebenenfalls zur Rechenschaft gezogen werden sollten.

Miller sagte, die USA erwarteten, dass Streitkräfte überall auf der Welt angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn einzelne Soldaten gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen.

Der Fotojournalist Mustafa Alkharouf war bei einem gewaltsamen Angriff der israelischen Streitkräfte in Ostjerusalem verletzt worden. Dies führte zu einer breiten Verurteilung durch internationale Organisationen, darunter die EU, die Vereinten Nationen und mehrere Regierungen.

Der Vorfall ereignete sich, als sich eine Gruppe von Palästinensern trotz israelischer Restriktionen zum Freitagsgebet im Stadtteil Wadi el-Dschos in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee versammelte.

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie ein israelischer Soldat Alkharouf mit dem Gewehrkolben schlägt und zu Boden wirft. Anschließend wird der Pressevertreter heftig geschlagen, unter anderem mit Fußtritten gegen den Kopf. Mit schweren Verletzungen im Gesicht und an anderen Körperteilen wird Alkharouf mit einem Krankenwagen in das Makassed-Krankenhaus gebracht.

Die israelischen Behörden gaben bekannt, dass die Polizisten, die in dem Video bei dem Angriff auf den Journalisten Alkharouf zu sehen sind, vom Dienst suspendiert wurden. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sprach jedoch am Samstag mit einem der Polizisten, die Alkharouf angegriffen hatten, und versprach ihm, dass er „so schnell wie möglich zurückkehren“ werde.

Ben-Gvir schrieb auf X, er habe dem mutmaßlichen Täter mitgeteilt, dass er sich für seine Rückkehr in den aktiven Dienst einsetzen werde. Auf die Frage nach Ben-Gvirs Kommentar antwortete Miller, er habe den Kommentar nicht gesehen und sich nicht weiter dazu geäußert.