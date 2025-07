Die türkischen Sicherheitskräfte haben 59 PKK-Terroristen im Irak und in Syrien nahe der türkischen Grenze „neutralisiert“. „Wir haben Luftoperationen gegen 71 Ziele im Irak und in Syrien durchgeführt, die zur Neutralisierung von 59 Terroristen geführt haben“, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer Erklärung auf X mit.

„Wir haben immer gesagt, dass unser Kampf gegen den Terrorismus weitergehen wird, bis der letzte Terrorist neutralisiert ist“, sagte Verteidigungsminister Yaşar Güler.

Ranghohe PKK-Terroristin im Nordirak „neutralisiert“

Der türkische Nachrichtendienst MIT soll im Rahmen der Operation eine ranghohe PKK-Terroristin im Nordirak ausgeschaltet haben. Sicherheitsquellen zufolge wurde Zeynep Eyveri (Deckname Aryen Are) in der ländlichen Penjavin-Region der irakischen Stadt Sulaimaniyya entdeckt.

Eyveri soll für die Aktionen von weiblichen Terroristen entlang der iranisch-irakischen Grenze verantwortlich gewesen sein. Die Terroristin, die einen Angriff auf Militärbasen im Nordirak plante, wurde demnach vom türkischen Geheimdienst „neutralisiert”, bevor sie den Angriff ausführen konnte.

Vier weitere PKK/YPG-Terroristen in Syrien entdeckt

Die türkischen Sicherheitskräfte schalteten zudem vier PKK/YPG-Terroristen im Norden Syriens aus, wie das Verteidigungsministerium später am Mittwoch mitteilte. Einige der Terroristen, die einen Angriff auf türkische Soldaten geplant hatten, wurden in den Operationszonen „Olivenzweig“ und „Friedensquelle“ ausgeschaltet, gab das Ministerium bekannt.

Am Freitag waren 12 türkische Soldaten im Nordirak einem PKK-Anschlag zum Opfer gefallen. Seitdem intensivieren die türkischen Sicherheitskräfte ihre Anti-Terror-Operationen im In- und Ausland.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK verfügt über Ableger in Syrien, im Irak und im Iran und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.