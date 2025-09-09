Die IAA Mobility 2025 in München hat erneut gezeigt, wie sehr die Mobilität der Zukunft im Zeichen der Elektromobilität steht. Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Startups und Innovatoren im Bereich nachhaltiger Verkehrslösungen präsentieren hier ihre neuesten Entwicklungen. Mitten unter den globalen Branchengrößen befindet sich auch Togg, die junge Automarke aus Türkiye, die in München ihren offiziellen Eintritt in den deutschen Markt bekanntgegeben hat.

Für Türkiye bedeutet dies weit mehr als ein kommerzielles Ereignis. Es ist ein Signal nach innen und außen, dass das Land seine wirtschaftlichen und technologischen Ambitionen ernsthaft verfolgt.

Vom nationalen Traum zur europäischen Realität

Bereits in den 2010er Jahren hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Forderung nach einem Automobil aus türkischer Produktion formuliert. Viele hielten diese Idee damals für zu ehrgeizig. Doch 2018 wurde Togg gegründet, ein Konsortium verschiedener Konzerne, das von staatlicher Seite umfassend unterstützt wird. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die in Türkiye selbst rasch Realität wurde.

Im vergangenen Jahr verkaufte Togg in Türkiye 30.000 Einheiten seines elektrischen SUV T10X. In den ersten acht Monaten dieses Jahres lag der Absatz bereits bei 21.000 Fahrzeugen, ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Branchenexperten gehen davon aus, dass eine Jahresproduktion von etwa 200.000 Fahrzeugen notwendig ist, um profitabel zu sein. Angesichts der Dynamik des Unternehmens scheint dieses Ziel durchaus erreichbar.

Mit der Präsentation in München betritt Togg nun den härtesten Automobilmarkt Europas. Und dies nicht als exotische Randerscheinung, sondern mit dem klaren Anspruch, sich als europäischer Hersteller zu etablieren. Dieser Status ist nicht nur für die Glaubwürdigkeit wichtig, sondern verschafft Togg auch regulatorische Vorteile innerhalb der Europäischen Union.

Ein neuer Wettbewerber im härtesten Markt der Welt

Deutschland ist das Herzstück der weltweiten Automobilindustrie. Namen wie Mercedes, Audi, Volkswagen oder BMW stehen seit Jahrzehnten für technologische Spitzenleistungen und Innovationskraft. Mit dem Aufstieg von Tesla und dem aggressiven Vordringen chinesischer Hersteller wie BYD ist der Wettbewerb jedoch härter denn je. Genau in dieses Umfeld stößt nun Togg vor und stellt sich damit bewusst einem Vergleich, den nur wenige Newcomer wagen.

Dabei verlässt sich das türkische Unternehmen nicht allein auf den Verkaufsschlager T10X. Mit dem T10F bringt Togg auch eine Limousine auf den Markt, die den Anforderungen der europäischen Kundschaft entspricht. Unterstützt wird dies durch eine beispiellose Marketingoffensive. Dutzende deutsche Social-Media-Influencer testen derzeit die Fahrzeuge. Ihre Videos erzielen Millionen von Aufrufen und haben bereits hunderte Millionen Reichweite generiert. Damit positioniert sich Togg nicht nur im Showroom, sondern erobert auch die digitale Öffentlichkeit.