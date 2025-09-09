Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg will nach Deutschland expandieren. Das Unternehmen stellte am Montag in München eine neue Limousine mit dem Namen T10F vor und kündigte den Verkaufsstart in Europa an. Bestellungen für das neue Modell sowie für den bereits erhältlichen Elektro-SUV T10X sollen hierzulande ab Ende September möglich sein. Preise für die Modelle wurden nicht genannt. „Es ist an der Zeit, den nächsten Markt in Europa zu erschließen“, sagte Firmenchef Mehmet Gürcan Karakaş am Rande der Automesse IAA der Nachrichtenagentur Reuters.
Nach Deutschland wolle das Unternehmen nach Frankreich und Italien expandieren, sagte Karakaş. Mit Blick auf die Konkurrenz durch chinesische Elektroauto-Hersteller in Europa fügte er hinzu: „Wir sind auf diesen Wettbewerb vorbereitet.“
Der Status als europäischer Hersteller verschaffe Togg zudem einen Vorteil bei den Regularien. Im vergangenen Jahr verkaufte Togg in Türkiye rund 30.000 Einheiten seines elektrischen SUV T10X. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen die Verkäufe um 42 Prozent auf rund 21.000 Fahrzeuge.