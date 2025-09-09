Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg will nach Deutschland expandieren. Das Unternehmen stellte am Montag in München eine neue Limousine mit dem Namen T10F vor und kündigte den Verkaufsstart in Europa an. Bestellungen für das neue Modell sowie für den bereits erhältlichen Elektro-SUV T10X sollen hierzulande ab Ende September möglich sein. Preise für die Modelle wurden nicht genannt. „Es ist an der Zeit, den nächsten Markt in Europa zu erschließen“, sagte Firmenchef Mehmet Gürcan Karakaş am Rande der Automesse IAA der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach Deutschland wolle das Unternehmen nach Frankreich und Italien expandieren, sagte Karakaş. Mit Blick auf die Konkurrenz durch chinesische Elektroauto-Hersteller in Europa fügte er hinzu: „Wir sind auf diesen Wettbewerb vorbereitet.“