Nach einen Streit um einen geheimen Tunnel unter einer historischen Synagoge in New York sind mehr als zehn chassidische Juden festgenommen worden. Die Polizei entdeckte den illegal gebauten Tunnel zum Weltzentrum der jüdischen Bewegung Chabad-Lubawitsch in Brooklyn am Montag (Ortszeit).

In den sozialen Medien kursierten Videos, die Mitglieder der Gemeinde bei der Flucht aus dem Tunnel und bei Zusammenstößen mit der Polizei zeigen. Im Tunnel wurden offenbar auch Matratzen gefunden. Das Motiv für den Tunnelbau ist unklar. Die Polizei ermittelt nach den Verantwortlichen.

Chabad-Lubawitsch-Sprecher Motti Seligson sagte auf X, vor einiger Zeit habe „eine Gruppe extremistischer Studenten“ Mauern in Nachbargebäuden der Synagoge durchbrochen. Damit hätten sie sich „unbefugten Zugang“ zum Gebäude verschaffen wollen.

Die Synagoge am Eastern Parkway ist ein Wahrzeichen der jüdischen Gemeinde in New York. Sie zieht jedes Jahr Tausende Besuchern an, darunter viele ausländische Studenten.

Chabad-Lubawitsch, eine chassidisch-orthodox-jüdische Bewegung, ist eine der größten jüdischen Organisationen der Welt.