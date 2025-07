SPD-Chefin Saskia Esken hat die Massendemonstrationen seit den jüngsten Enthüllungen über rechtsextreme Netzwerke als Zeichen der Hoffnung bezeichnet. Nach dem „schieren Entsetzen“ über Pläne zu massenhaften Deportationen von Menschen gingen nun Hunderttausende auf die Straße, um gegen rechts zu demonstrieren, sagte Esken am Sonntag bei der Europadelegiertenkonferenz der SPD in Berlin. Die Enthüllungen seien „offenbar auch ein heilsamer Schock für die große schweigende Mehrheit in unserem Land“gewesen. Dies gebe ihr Hoffnung.

Auslöser der Massendemonstrationen sind Berichte der Rechercheplattform Correctiv zu einem Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern. Diese trafen sich der Recherche zufolge im November bei Potsdam, um über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu beraten.

Auch am heutigen Sonntag demonstrierten Zehntausende gegen Rechtsextremismus. Alleine in Hamburg kamen nach Angaben von Fridays for Future rund 100.000 Menschen zusammen.