Fatih Karahan ist der neue Chef der türkischen Zentralbank. Der bisher als Stellvertreter tätige Karahan löste am Freitag Hafize Gaye Erkan ab, die wenige Stunden zuvor ihren Rücktritt erklärt hatte. Die ehemalige Ökonomin an der Wall Street war im Juni 2023 als erste Frau zur Chefin der türkischen Zentralbank ernannt worden.

Der 42-jährige Karahan ist Absolvent der türkischen Boğazici-Universität. Er studierte im Fachbereich Mathematik und Wirtschaftsingenieurwesen. Im Jahr 2012 erlangte er seinen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Pennsylvania.

Von 2012 bis 2022 arbeitete der neue Zentralbank-Chef bei der Federal Reserve Bank of New York. Diese gehört zu den bedeutendsten der zwölf Regionalbanken in den USA. Dort fungierte er unter anderem als Teamleiter für Arbeits- und Produktstudien sowie als geldpolitischer Berater.

Er war zudem als Dozent an den Universitäten Columbia und New York tätig. Später wurde er leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Amazon und stieg zum Chefökonomen des Unternehmens auf.

