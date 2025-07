von Yusuf Kamadan

Recep Tayyip Erdoğan, eine herausragende Figur in der türkischen Politik, begann seine politische Karriere 1976 im Jugendverband der Milli Selamet Partisi (Partei der nationalen Errettung). Sein Weg zum Erfolg nahm 1994 eine entscheidende Wendung, als er die Wahl für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Istanbul gewann. Erdoğans Führung veränderte Istanbul – und dieser Sieg sollte der Beginn einer Reihe von bemerkenswerten Erfolgen werden.

In den letzten 30 Jahren hat Erdoğan 17 Wahlen gewonnen und damit sein politisches Geschick und seinen Rückhalt in der türkischen Bevölkerung unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft ist Erdoğan bereit, seiner beeindruckenden politischen Bilanz einen weiteren Sieg hinzuzufügen.

„Jede Wahl hat ihre eigene Dynamik. Bei den Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung höher, da die Kandidaten an erster Stelle stehen. Die treibende Kraft bei allen Wahlen für die AK-Partei war jedoch Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der ein Wahlzauberer ist, der die Massen mit seinem Führungs-Charisma hinter sich herzieht. Millionen von Menschen wählen die Leute, die er aufzeigt, ohne groß zu zweifeln“, sagt der Journalist Fatih Selek gegenüber TRT.

„Zunächst hatte Erdoğan mit den Strukturen eines tiefen Staates zu kämpfen. Dann mit Formationen wie FETO und anderen terroristischen Organisationen. An der Wahlurne ging er stets als Sieger hervor. Aber diese bevorstehende Wahl hat eine etwas andere Atmosphäre. Wir beobachten einen sanften Wahlprozess. Natürlich hat auch die Opposition einen Einfluss darauf. Die Parteien, die bei den Wahlen im Mai ein Bündnis gegen Erdoğan gebildet hatten, sind zerstritten. Die CHP ist in sich selbst dreigeteilt“, fügt Selek hinzu.

Die Kommunalwahlen am Sonntag sorgen für viel Aufregung in Türkiye. Die politische Atmosphäre ist auch von Vorfreude geprägt. Die Kandidaten haben ihre Kampagnen in den letzten Wochen intensiviert und sind quer durch das ganze Land gereist, um für ihre jeweiligen Parteien zu werben. Jeder Kandidat konkurriert um die Chance, seine Wähler zu vertreten und die Zukunft des Landes zu gestalten.

Die Wählerinnen und Wähler wägen ihre Entscheidung sorgfältig ab, indem sie die politischen Versprechen der Kandidaten genau unter die Lupe nehmen. Sie sind sich der Bedeutung ihrer Entscheidung und der Auswirkungen auf ihren Alltag und das Land insgesamt bewusst. Der Ausgang der Wahl wird die Richtung von Türkiye für die kommenden Jahre bestimmen und gilt somit als entscheidender Moment in der Geschichte des Landes.

Während die Kandidaten ihre letzten Appelle aussprechen und die Wähler sich darauf vorbereiten, ihre Stimme abzugeben, steht die Nation am Rande eines neuen Kapitels. Das Rennen wird immer hitziger und es steht viel auf dem Spiel. Alle Augen sind auf die Wahl gerichtet, um zu sehen, wer als Sieger hervorgehen und die Kommunen führen wird.

„Auch wenn Erdoğan eine politische Figur ist, die gerne im Nebel jagt, gibt es kein Umfeld und keinen Diskurs, der ihn auf das Feld zwingen würde. In Anbetracht der Zerstreuung seiner Gegner kann man sagen, dass dies Erdoğans einfachste Wahl ist“, sagt Selek.

Hauptaugenmerk: Istanbul, Ankara, Izmir

Während der Countdown läuft, stehen drei türkische Großstädte, die derzeit von der Oppositionspartei CHP regiert werden, im Rampenlicht. Für die regierende AK-Partei wäre der Verlust dieser Städte bei den Kommunalwahlen am Sonntag kein verheerender Schlag, da ihre Basis bereits ungebrochen ist. Ein Sieg in Istanbul käme jedoch dem Prestige der Partei zugute.

Istanbul ist mit seinen 16 Millionen Einwohnern, die die Einwohnerzahl von 131 Staaten dieser Erde übertrifft, eine Megastadt von immenser Bedeutung. Sie nimmt in Präsident Erdoğans politischem Werdegang einen besonderen Platz ein, denn sie war der Ausgangspunkt der Geschichte, die zu seiner Präsidentschaft führte. Das Sprichwort „Wer in Istanbul gewinnt, gewinnt in Türkiye“ verkörpert die Bedeutung der Stadt als Zentrum von Reichtum, Einfluss und Macht.

„Erdoğan sieht Istanbul als Geburtsort der AK-Parteibewegung, nachdem er 1994 die Wahlen gewonnen hatte. In Istanbul hat er gelernt, Politik auf globaler Ebene zu machen. Erdoğan und die AK-Partei haben Istanbul viel gebracht“, sagt Ihsan Aktaş, Forschungsleiter bei GENAR.

„Sie haben fast die Hälfte der im Land getätigten Investitionen in Istanbul getätigt. Die AK-Partei hat im Bereich Dienstleistung nichts schlecht gemacht. Sie hat nur die Soziologie der Stadt nicht berücksichtigt. Deshalb hat sie in Istanbul bei den letzten Wahlen verloren“, fügt Aktaş hinzu.

Auch wenn diese Wahl für Präsident Erdoğan von großer Bedeutung ist, so ist ihr Ergebnis im Grunde noch entscheidender für die zukünftige Entwicklung der Opposition und der Stadt Istanbul. Türkiye steht ein wichtiger Moment bevor, der die politische Landschaft umgestalten und die Weichen für künftige Führungskämpfe innerhalb der Opposition stellen könnte.