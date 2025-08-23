Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs noch vor großen Herausforderungen. Merz sagte am Samstag beim Landesparteitag der niedersächsischen CDU in Osnabrück, „größere diplomatische Anstrengungen als in den letzten drei Wochen“ habe es im Ukraine-Krieg von Deutschland und der EU noch nicht gegeben. „Es soll bitte heute niemand mehr sagen, wir würden nur über Waffenlieferungen diskutieren.“
Merz mahnte aber auch, für einen möglichen Frieden in der Ukraine sei ein langer Atem nötig. Angesichts der Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin müsse „jedem klar“ werden, wie „schwierig“ diese Aufgabe über Wochen oder gar Monate bleiben werde.
„Wir haben die ersten Schritte gemacht“, sagte der Bundeskanzler. „Aber ich sage mal in einem Bild: Wir sind auf einer zehn Kilometer langen Strecke und haben vielleicht die ersten 200 Meter zurückgelegt.“ Merz fügte hinzu: „Wir sind jedenfalls in der richtigen Richtung unterwegs.“
Merz hatte am vergangenen Montag mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs an einem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj teilgenommen. Wichtiges Thema dabei waren künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Außerdem wurde ein Zweiertreffen von Putin und Selenskyj in Aussicht gestellt. Merz hatte gesagt, dieses solle innerhalb von zwei Wochen stattfinden.
Ein solches Treffen scheint aber in immer weitere Ferne zu rücken. So sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag, derzeit sei „kein Treffen geplant“. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten werfen Putin vor, auf Zeit zu spielen und mit militärischen Geländegewinnen im Osten der Ukraine Fakten schaffen zu wollen.