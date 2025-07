Zwei Monate vor dem geplanten Bundesparteitag der AfD in Essen organisieren die Stadt und weitere Akteure Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern gegen die Partei. Bei einer Hauptkundgebung am letzten Samstag im Juni (29.6.) erwarten die Veranstalter 30.000 Demonstrierende - prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft sollen auf der Bühne stehen. Verschiedene Gruppen und Bündnisse planen darüber hinaus während des gesamten Parteitags-Wochenendes Aktionen, darunter eine Musik-Parade. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor - zumal an dem Wochenende in Nordrhein-Westfalen auch drei Achtelfinal-Begegnungen der Fußball-Europameisterschaft stattfinden.

Insgesamt seien am Parteitags-Wochenende derzeit zehn Kundgebungen mit insgesamt 66.000 Teilnehmern angemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Zwar handele es sich bei den Teilnehmerzahlen bislang nur um grobe Schätzungen - in jedem Fall stelle sich die Polizei aber auf die größten Demonstrationen seit Jahren in Essen sein.

Die AfD hat für ihren Bundesparteitag am 29. und 30. Juni die Grugahalle in Essen angemietet. Die Messe Essen als Vermieterin will noch versuchen, von dem Vertrag wieder zurückzutreten. Eine rechtliche Prüfung dazu laufe weiterhin, sagte eine Sprecherin. Doch zuletzt hatten Gerichte der AfD in mehreren Fällen recht gegeben, wenn Vermieter einen bereits geschlossenen Vertrag wieder auflösen wollten. Ein AfD-Sprecher betonte auf Anfrage: „Wir gehen davon aus, dass der Mietvertrag eingehalten wird.“