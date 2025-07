Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnt vor einer nachlassenden Unterstützung der Ukraine und möglichen Folgen für Deutschland. Wenn sich die Ukraine nicht mehr verteidigen könne, dann würden voraussichtlich „weitere Millionen Menschen“ fliehen müssen, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“ (Montagsausgabe).

„Wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen, dann gehen wir das Risiko ein, dass Putins Truppen an der Grenze zu Polen stehen (...). Da ist der Krieg schnell auf dem Gebiet von EU und Nato.“ Die Ministerin fügte hinzu: „Es geht letztlich auch um eins: Die Unterstützung der Ukraine hält den Krieg auch von uns weg“, führte die Ministerin aus.

Baerbock zufolge ist die Kriegsführung von Russlands Präsident Wladimir Putin auch „gegen uns gerichtet“. Der Kreml betreibe in ganz Europa Destabilisierung und setze dabei auf Cyberangriffe und auch "politische Morde". Putin wolle die Friedensordnung in Europa zerstören und damit so viele liberale Demokratien wie möglich, warnte die Grünen-Politikerin. „Dafür hat er auch Handlanger am ganz rechten und linken Rand in unseren Parlamenten, die seine Propaganda eins zu eins übernehmen.“