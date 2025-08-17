Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht bisher keine Anzeichen für einen bevorstehenden Dreier-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges in seinem Land. Bei einem Besuch in Brüssel am Sonntag sagte Selenskyj: „Im Moment gibt es keine Hinweise von Seiten Russlands, dass der Dreier-Gipfel stattfindet.“

Falls sich Russland einem Dreier-Gipfel verweigere, müssten Sanktionen folgen, fügte Selenskyj hinzu. Zuvor hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Trump auf einen Dreier-Gipfel gedrungen.

Selenskyj äußerte sich bei einem Presseauftritt zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Beide wollten im Anschluss an der Videokonferenz der Ukraine-Unterstützer teilnehmen, die am Nachmittag begann.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer hatten das virtuelle Treffen der „Koalition der Willigen“ organisiert. Dabei geht es darum, über die nächsten Schritte hin zu einem Frieden in der Ukraine zu beraten.