Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich am Rande des Schanghai-Gipfels in Astana mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen. Nach Angaben der türkischen Kommunikationsdirektion wurden dabei bilaterale und globale Themen besprochen. Die beiden Staatsoberhäupter erörterten demnach eine Vielzahl von Themen, darunter die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, Israels Vernichtungskrieg in Gaza sowie die Syrien-Krise. Auch die türkisch-russische Zusammenarbeit stand auf der Agenda.

Erdoğan betonte, dass Israels Angriffe auf Gaza sowohl den regionalen als auch den globalen Frieden gefährden. Die mögliche Eskalation des Gaza-Krieges würde den Ländern in der Region den größten Schaden zufügen, sagte er. Der türkische Präsident unterstrich, dass Türkiye sich weiterhin für die Schaffung eines Friedens in der Region einsetzen werde.

In Bezug auf den anhaltenden Ukraine-Krieg äußerte sich der türkische Präsident optimistisch. Er betonte, dass Türkiye einen Konsens für einen Waffenstillstand fördern könne. Ein fairer Frieden, der beide Seiten zufrieden stellt, sei möglich, so Erdoğan.

Beim Kampf gegen den Terrorismus betonte Erdoğan die Entschlossenheit seines Landes, die Bildung eines terroristischen Staates entlang seiner Grenzen zu verhindern. Er unterstrich dabei die Dringlichkeit der Beendigung von Instabilitäten in der Region, insbesondere des seit 2011 andauernden Bürgerkriegs in Syrien. Er erklärte, dass Türkiye bereit sei, zur Lösungsfindung beizutragen.

Kernkraftwerk Sinop

In Bezug auf das Kernkraftwerk Sinop betonte Erdoğan die anhaltende Zusammenarbeit zwischen Türkiye und Russland. „Wir führen Gespräche (mit Russland) über das Kernkraftwerk Sinop und ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Angelegenheit bedeutende Fortschritte erzielen können“, sagte er.

Das geplante Kernkraftwerk Sinop soll in der Schwarzmeerregion von Türkiye entstehen. Es ist das zweite Kernkraftwerk, das in Partnerschaft mit Moskau gebaut werden soll. Zuvor wurde eins im Süden von Türkiye erbaut.

Ziel: Handelsvolumen von 100 Milliarden Dollar

Erdoğan zeigte sich zuversichtlich, dass das ehrgeizige Ziel eines Handelsvolumens von 100 Milliarden Dollar erreicht werden könne. Dabei verwies er auf das große Wachstumspotenzial der bilateralen Beziehungen.

Putin sagte, dass „trotz aller Herausforderungen die Beziehungen zwischen Russland und Türkiye Schritt für Schritt voranschreiten“. Der russische Präsident hob die Fortschritte bei den strategischen Projekten hervor und verwies auf die Rekordzahl von 6,7 Millionen russischen Touristen, die im vergangenen Jahr Türkiye besucht hatten.

Präsident Erdoğan lud Putin zu einem Besuch in Türkiye ein. Darauf antwortete Putin: „Ich werde auf jeden Fall kommen.“