Türkiye hat in der ersten Jahreshälfte Produkte der Automobilzulieferindustrie im Wert von 7,2 Milliarden Dollar exportiert. Das sind 1,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Produkte der Zulieferindustrie machten damit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 40,9 Prozent der gesamten Exporte der türkischen Autoindustrie aus, was 17,7 Milliarden Dollar betrug. Dies geht aus einem Bericht des türkischen Verbands der Exporteure der Automobilindustrie hervor, der am Montag vorgestellt wurde.

Bei den Empfängerländern erreichte Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres mit Produkten aus Türkiye im Wert von 1,6 Milliarden Dollar den ersten Platz. Das entspricht einem Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Ausfuhren in die USA, das zweitplatzierte Land der Rangliste, stiegen um 18,4 Prozent auf 490 Millionen Dollar. An dritter Stelle der größten Importeure steht Frankreich mit einem Zuwachs von acht Prozent und 441 Millionen Dollar.

Darüber hinaus exportierte Türkiye im ersten Halbjahr 2024 Personenkraftwagen im Wert von 5,5 Milliarden Dollar in 80 Länder.