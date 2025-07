Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach israelischen Attacken den Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah bestätigt. Nasrallah habe sich seinen getöteten „Märtyrer-Kameraden angeschlossen“, nachdem er die Organisation fast 30 Jahre lang angeführt hatte, erklärte die libanesische Miliz am Samstag. Zuvor hatte bereits die israelische Armee seine Tötung bei einem Angriff auf Beirut am Freitag verkündet.

Israel hatte bei massiven Luftangriffen auf südliche Vororte von Beirut am Freitag nach eigenen Angaben unter anderem das Hauptquartier der Hisbollah bombardiert. Laut Armee wurden dabei neben Nasrallah mehrere hochrangige Kommandeure der Hisbollah getötet.

Israelische Angriffe auf den Libanon

Der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon hat sich deutlich zugespitzt, nachdem hunderte mutmaßlich von Israel präparierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon gleichzeitig explodierten. Bei den in zwei Wellen erfolgten Explosionen der Geräte wurden mindestens 37 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Fast 3000 Personen wurden verletzt.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres griff die israelische Luftwaffe auch immer wieder den Süden des Libanon an. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.