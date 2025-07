Nach der von Israel verkündeten Tötung von Hamas-Chef Yahya Sinwar hat ein Vertreter der palästinensischen Widerstandsorganisation Spekulationen über ein Ende der Gruppe zurückgewiesen. Die Hamas sei eine „Befreiungsbewegung, die von Menschen geführt wird, die nach Freiheit und Würde streben, und das kann nicht eliminiert werden“, erklärte Bassem Naim, hochrangiges Mitglied des Hamas-Politbüros, in einer am Freitag an die Nachrichtenagentur AFP übermittelten Stellungnahme. Darin bestätigt die Organisation den Tod von Sinwar.

Naim erklärte weiter: „Offenbar glaubt Israel, dass das Töten unserer Anführer das Ende unserer Bewegung und des Kampfes des palästinensischen Volkes bedeutet.“ Die Hamas sei aber mit jedem Tod eines ihrer Anführer „stärker und beliebter“ geworden, fuhr Naim fort. Die Getöteten seien zu „Symbolfiguren für künftige Generationen“ geworden.

Israel hatte am Donnerstag die Tötung Sinwars durch die israelische Armee verkündet. Demnach wurde der Hamas-Chef bereits am Mittwoch während eines Gefechts in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet.

Sinwar: Wichtige Figur der palästinensischen Widerstandsbewegung

Nach dem tödlichen israelischen Attentat auf Hamas-Politchef Ismail Hanija im Juli in Teheran wurde Yahya Sinwar Anfang August zum neuen Anführer der Organisation bestimmt. Israel warf ihm vor, der Hauptverantwortliche des Hamas-Vergeltungsschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 gewesen zu sein.

Sinwar wurde mehr als zwei Jahrzehnte lang in israelischen Gefängnissen festgehalten und lernte in dieser Zeit fließend Hebräisch. Er kam 2011 im Rahmen eines Austauschs gegen die Freilassung eines israelischen Soldaten frei und war bereits im April 2012 Mitglied des politischen Büros der Hamas im Gazastreifen, wo er 2017 bei internen Wahlen an die Spitze rückte.

Yahya Sinwar gehört zur Gründergeneration der Hamas. Er wurde 1962 im Flüchtlingslager von Chan Junis im Süden des Gazastreifens geboren. Seine Familie stammt aus der Gegend der Küstenstadt Aschkelon.