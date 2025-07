Nach Äußerungen des US-Präsidenten Joe Biden zu einem möglichen israelischen Angriff auf den Iran hat Teheran Washington gewarnt, die USA würden im Fall eines solchen Angriffs die „volle Verantwortung“ tragen. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Irawani, nannte Bidens Äußerung in einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres und den Schweizer Vorsitz des UN-Sicherheitsrats am Montag „zutiefst alarmierend und provokativ“.

Auf eine Frage eines Reporters, ob Biden „im Moment eine gute Vorstellung“ davon habe, wie und wann Israel auf den iranischen Raketenbeschuss vom 1. Oktober reagieren werde, hatte Biden geantwortet: „Ja und Ja“.

„Diese aufrührerische Äußerung ist zutiefst besorgniserregend, da sie die stillschweigende Zustimmung und ausdrückliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels rechtswidrige militärische Aggression gegen den Iran andeutet“, erklärte Irawani in dem Brief.

„Daher werden die Vereinigten Staaten die volle Verantwortung für ihre Rolle bei der Anstiftung, Aufwiegelung und Ermöglichung jeglicher Aggressionshandlungen Israels gegen die Islamische Republik Iran tragen, die einen eklatanten Verstoß gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts und die Charta der Vereinten Nationen darstellen“, fuhr er fort.

Der Iran hatte am 1. Oktober mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, es handele sich um eine Vergeltungsaktion für die Anschläge Israels auf den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im Libanon und den Chef der palästinensischen Organisation Hamas, Ismail Hanija, bei seinem Besuch im Iran. Israel kündigte seinerseits eine Antwort auf den iranischen Vergeltungsangriff an.

Nach einem Medienbericht der „Washington Post“ soll der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Biden gesagt haben, dass er vorhabe, iranische Militäreinrichtungen anzugreifen. Demnach will das Land nicht auf die Nuklear- oder Ölanlagen des Irans zielen.

Iranischer Vergeltungsschlag

Der iranische Raketenangriff Anfang Oktober war der zweite Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel. Der Iran hatte zuvor am 13. April Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sah den Vergeltungsschlag „Aufrichtiges Versprechen“ als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei iranische Generäle getötet worden. Mit dem Drohnen- und Raketenbeschuss hatte der Iran zum ersten Mal von seinem eigenen Territorium aus einen direkten Angriff auf Israel gestartet.