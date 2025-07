Der Direktor eines Krankenhauses im Osten des Libanon ist nach Regierungsangaben bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Ali Rakan Allam sei zusammen mit sechs Kollegen in seinem Wohnhaus in der Nähe der Dar al-Amal Universitätsklinik getötet worden, gab das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag an. Das Ministerium verurteilte zudem die „anhaltende israelische Aggression gegen medizinisches Personal und Einrichtungen“.

Das Krankenhaus liegt in der Nähe der historischen Stadt Baalbek, deren römische Tempelanlagen zum Unesco-Weltkulturerbe zählen.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza im Oktober 2023 unterstützt die libanesische Hisbollah-Miliz den Widerstandskampf der Palästinenser. Ende August weitete Israel seine Luftangriffe auf den Libanon aus und startete Ende September eine Bodeninvasion im Süden des Landes.

Erklärtes Kriegsziel Israels ist die Vertreibung der Hisbollah aus dem Süden des Libanon. Zudem sollen Tunnel und Stellungen der Miliz zerstört werden. Doch Israels Luftangriffe treffen auch andere Landesteile. Örtliche Berichte deuten auf zahlreiche Tote unter der Zivilbevölkerung hin. Rund 1,5 Millionen Menschen befinden sich offiziellen Angaben zufolge auf der Flucht – etwa ein Viertel der Einwohner des Libanon.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen Israels seit Oktober 2023 mehr als 3600 Menschen getötet und fast 15.300 weitere verletzt.