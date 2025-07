Nach dem Wahlaufruf von Elon Musk für die AfD wollen sich der Tech-Milliardär und Parteichefin Alice Weidel zu einem öffentlichen Gespräch auf Musks Plattform X treffen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespartei am Freitag in Berlin. Das Live-Gespräch auf der Plattform soll am 9. Januar um 19.00 Uhr stattfinden.

Nach Angaben von Weidels Sprecher Daniel Tapp soll es dabei um die Themen Meinungsfreiheit und die aktuelle Politik in Deutschland gehen. Auch die Vorstellungen der AfD „für einen erfolgreichen Politikwandel“ würden besprochen, so Tapp.

Musk, der in der künftigen US-Regierung einen ranghohen Beraterposten bekommen soll, äußerte sich in den vergangenen Tagen mehrfach zur AfD in Deutschland. In der „Welt am Sonntag“ schrieb er in einem Gastbeitrag, angesichts eines angeblich bevorstehenden „wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs“ Deutschlands sei die AfD „der letzte Funke Hoffnung für dieses Land“. Deren Darstellung als rechtsextrem sei „eindeutig falsch“. An dem Beitrag gab es heftige Kritik quer durch die Parteien sowie seitens des Deutschen Journalisten-Verbands.