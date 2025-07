Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat seinen ersten Besuch in Syrien als „zutiefst bewegend“ bezeichnet. Noch nie zuvor sei ein UN-Hochkommissar für Menschenrechte in dem Land gewesen, schrieb er auf der Plattform X. Er sei beeindruckt von der Tapferkeit, der Standhaftigkeit und der Widerstandskraft der Menschen angesichts der Gräueltaten und der Unterdrückung, die sie im Laufe der Jahre ertragen mussten.

Die Überreste in von Bombardierungen völlig zerstörten Vierteln ließen nur wenig Raum für Fantasie, so Türk. „Sie sind eindringliche Erinnerungen an das, was ich nur als apokalyptische Zerstörung beschreiben kann“, schrieb er.

UNHCR werde Syrien in der Übergangsphase unterstützen, um das Vertrauen in eine bessere Zukunft für alle Menschen in dem vom Bürgerkrieg geschundenen Land wiederherzustellen. Ein Bündnis unter Führung der Hajat Tahrir al-Scham (HTS) hatte Machthaber Baschar al-Assad nach einer Blitzoffensive gestürzt.

Während der jahrzehntelangen Herrschaft von Baschar al-Assad und dessen Vater Hafis verschwanden zahllose Menschen in den von den Geheimdiensten betriebenen Foltergefängnissen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben allein während des syrischen Bürgerkrieges in den vergangenen fast 14 Jahren mehr als 100.000 Menschen in syrischen Haftanstalten.