US-Vizepräsident JD Vance hat die etablierten Parteien in Deutschland aufgefordert, mit der in Teilen als rechtsextremen eingestuften AfD zusammenzuarbeiten. Vance kündigte in einem am Freitag veröffentlichten Interview des „Wall Street Journal“ („WSJ“) an, dass er in seiner für den Nachmittag geplanten Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz an deutsche Politiker appellieren werde, mit allen Parteien zu kooperieren, einschließlich der AfD.

In dem Interview warf er politischen Führungskräften in Europa vor, sich anti-demokratisch zu verhalten, indem sie die Zusammenarbeit mit populistischen Parteien verweigerten. Er und Präsident Donald Trump fürchteten, „dass europäische Anführer irgendwie Angst vor ihren eigenen Menschen haben“.

Indem stark rechtsgerichteten Parteien, die gegen die Zuwanderung eintreten, von Regierungskoalitionen ausgeschlossen würden, werde der Wille des Volkes missachtet, argumentierte Vance: „Leider glaube ich, dass der Wählerwille von vielen unserer europäischen Freunde ignoriert wird.“

Der US-Vizepräsident warf laut „WSJ“ den Vertretern etablierter europäischer Parteien vor, nicht von ihnen geteilte Ansichten zu verwerfen, indem sie von Falschinformation sprächen. Auch vertrat er die Auffassung, dass die russische Einmischung in die interne Politik westlicher Staaten sowohl in den USA als auch in Europa übertrieben dargestellt werde. Die Weigerung, die Zuwanderung einzudämmen, sei eine viel größere Bedrohung für die Demokratie als russische Einmischungen.