Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Staatsbesuch in Ankara die türkische Haltung zur „Souveränität und territorialen Integrität“ der Ukraine gelobt. Er schätze die engen Beziehungen zu Ankara sehr, sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Selenskyj äußerte seine Dankbarkeit für den herzlichen Empfang und die Gastfreundlichkeit. „Die Ukraine schätzt die Unterstützung, die wir in dieser Kriegszeit erhalten, sehr“, schrieb der ukrainische Präsident auf X. Er habe mit seinem türkischen Amtskollegen die „globalen Prozesse“ erörtert, die zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beitragen könnten. Dabei betonte er die Bedeutung ihrer gemeinsamen Bemühungen zur Gewährleistung von Sicherheitsgarantien für Kiew.

Zudem seien die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, wirtschaftliche Fragen sowie Bildungskooperationen besprochen worden, so Selenskyj. Laut offiziellen Angaben unterzeichneten Türkiye und die Ukraine zwei bilaterale Abkommen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Medien.

Nach eigenen Angaben bot der türkische Präsident seinem ukrainischen Amtskollegen an, dass mögliche Friedensgespräche unter Beteiligung Kiews in Ankara stattfinden könnten. Türkiye werde ein idealer Gastgeber für mögliche Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in naher Zukunft, sagte Erdoğan bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz.

Die US-Delegation mit Außenminister Rubio, dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff traf sich am Dienstag mit Russlands Außenminister Lawrow und Präsidentenberater Uschakow in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Es war das erste Treffen zwischen den USA und Russland seit Beginn.des Ukraine-Krieges. Dabei vereinbarten die beiden Länder Verhandlungen zur Beilegung ihrer Differenzen und zur schnellen Beendigung des Ukraine-Kriegs.