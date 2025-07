Nach einem verheerenden Brand eines türkischen Lebensmittelgeschäfts am Montag und eingeworfenen Scheiben bei zwei weiteren Läden im oberbayerischen Waldkraiburg hat die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Sonderkommission „Prager“ (SOKO) gegründet. Der Verdacht liegt auf vorsätzliche schwere Brandstiftung, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Die Sonderkommission aus 25 Beamten will dabei prüfen, ob es einen Zusammenhang des Brands mit den beiden anderen Taten gibt. „Mittlerweile hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München die Sachleitung übernommen“, informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd und deutet damit auf die Tragweite der jüngsten Ereignisse hin. „Die drei Inhaber sind türkische Staatsangehörige bzw. haben türkische Wurzeln.“

„Die Gefährdung oder Schädigung türkischer Einrichtungen ist in keiner Weise akzeptabel und ist mit einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft nicht vereinbar. Die Verhinderung derartiger Taten sowie deren Aufklärung werden wir mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten bewerkstelligen“, sagte Polizeipräsident Robert Kopp.

Vor diesem Hintergrund äußerte die türkisch-islamische Gemeinde der Stadt Sorge und Verunsicherung. Es dürfe nicht spekuliert werden, dennoch gebe es eine „große Befürchtung, dass es sich bei diesen Vorfällen um Anschläge mit rechtsextremem Hintergrund handeln könnte“, heißt es in einer Mitteilung des Moscheeverbands Ditib auf der Internet-Seite der Gemeinde.

Der Besitzer des türkischen Lebensmittelgeschäfts selbst geht in einer Erklärung auf Instagram von einem gelegten Brand aus. „Wie ihr sicherlich mitbekommen habt (ich mache diese Aussage aufgrund von Berichten von Augenzeugen und gehe davon aus, dass es Brandstiftung war) konnte jemand die Corona-Zeit nicht abwarten zu grillen und hat meine komplette Ware servierfertig zubereitet“, schrieb er. „Sobald alles wieder aufgebaut ist, wird dieses Geschäft wieder eröffnet und selbst wenn es mit einer Gurke und einem Apfel beginnt, das garantiere ich dem oder den Tätern.“

Bei dem mutmaßlichen Brandanschlag wurden sechs Menschen verletzt. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie das Nachrichtenportal „Merkur“ am Freitag berichtet, liegen bislang „keine Hinweise auf ein eventuelles Tatmotiv vor“. Zur Tatzeit wurde jedenfalls ein Mann in der Nähe des Brandes gesichtet. Die Polizei sei sich allerdings nicht sicher, ob es sich dabei um einen Zeugen oder Tatverdächtigen handeln könnte. Inzwischen schraubte die Polizei ihre Präsenz in Waldkraiburg hoch.