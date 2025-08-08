Die Zölle der USA auf Einfuhren aus dem Rest der Welt sind unter Präsident Donald Trump so hoch wie zuletzt vor dem Ersten Weltkrieg. Wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen der Welthandelsorganisation (WTO) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervorgeht, beträgt der durchschnittliche US-Zollsatz mittlerweile 20,1 Prozent. Der Mittelwert liegt unter Trump demnach so hoch wie zuletzt Anfang der 1910er Jahre.

Die Daten von WTO und IWF belegen den drastischen Kurswechsel in der Handelspolitik durch Trump: Vor dessen Amtsantritt im Januar hatten die Zölle auf Einfuhren in die USA noch durchschnittlich 2,4 Prozent betragen. Der Wert hat sich seither also fast verzehnfacht. Die neuen Durchschnittswerte berücksichtigen die am Donnerstag in Kraft getretenen Zölle gegen dutzende Handelspartner der USA, darunter die EU.