Nach der Explosion eines Containers an Bord und einem anschließenden Brand treibt ein Frachtschiff ohne Kontrolle der Besatzung vor der Südküste Indiens. Von den 22 Crewmitgliedern der unter Flagge Singapurs fahrenden „MV Wan Hai 503“ seien 18 in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Sprecher der indischen Küstenwache mit. Nach wie vor würden vier weitere vermisst. Es sei am Dienstag noch immer zu sporadische Explosionen auf dem Schiff gekommen und dichter Rauch sei von ihm aufgestiegen. Feuerlöschboote der Küstenwache seien vor Ort.

Das Feuer auf dem 270 Meter langen Schiff war am Montag vor der Küste des südlichen Bundesstaats Kerala nach einer Explosion ausgebrochen. Das Schiff war von der sri-lankischen Stadt Colombo nach Mumbai in Indien unterwegs. Nach Angaben der Behörden war es zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 70 Seemeilen (etwa 130 Kilometer) von der Küstenstadt Kozhikode entfernt. Was die Explosion verursachte, war zunächst unklar.

Treibende Container

Das staatliche Zentrum für Ozean-Informationsdienste (INCOIS) warnte vor treibenden Containern, die von Bord ins Meer gefallen seien, sowie vor einer Ölverschmutzung. Die lokale Nachrichtenseite Onmanorama berichtete unter Berufung auf Behörden, dass sich auf dem Schiff Fracht befunden habe, die in die „Gefahrenkategorie“ falle. Details waren zunächst nicht bekannt.