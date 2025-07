Ein Terroranschlag mit mindestens drei Toten hat am Montagabend die österreichische Hauptstadt Wien erschüttert. Die türkischstämmigen Wiener Recep Tayyip Gültekin und Mikail Özen haben mitten im Gefecht einen verletzten Polizisten und eine Passantin gerettet.

Der junge Mann sei am Abend mit seinem Freund in der Innenstadt gewesen, als die Schüsse fielen. „Als wir die Schüsse mitbekommen haben, sind wir in Richtung Stadtmitte gelaufen und haben gesehen, wie eine Passantin angeschossen wurde“, erklärte Gültekin der Nachrichtenagentur Anadolu. Ohne zu zögern habe er die verletzte Frau in ein nahe gelegenes Restaurant gebracht.

„Der Terrorist zielte auf mich“

Im Anschluss habe er das Restaurant verlassen und sei dem Terroristen begegnet.

„Nachdem ich das Restaurant verlassen hatte, begegnete ich einem der Angreifer. Er richtete seine Waffe auf mich. Ich warf mich zu Boden und versuchte, ihm zu entkommen. Bei der Waffe handelte es sich vermutlich um ein Gewehr.“

Daraufhin seien die beiden Männer sofort in eine Polizeistation gefahren, um die Situation zu melden. Später hätten sie an einem anderen Punkt der Innenstadt gesehen, wie ein Polizist infolge des Zusammenstoßes verletzt wurde.

Aufgrund des Schusswechsels zwischen den Angreifern und den Sicherheitskräften sei es für die Rettungskräfte nicht möglich gewesen, den verletzten Polizisten vom Tatort zu transportieren. Die beiden Männer haben nach eigenen Angaben den verletzten Beamten gepackt und ihn zum Rettungswagen getragen.

„Als das Krankenwagenpersonal mich sah, wollte man mich ins Krankenhaus bringen. Ich hatte eine kleine Wunde an meinem Fuß. Jedoch wollte ich den Behörden nicht zur Last fallen, da ich davon ausging, dass es aufgrund des Angriffs viele andere Verletzte geben würde“, sagte Gültekin weiter.

Bei dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt ist es zu mindestens drei Todesopfern und mehreren Verletzten gekommen. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen von einem Angriff der Terrororganisation Daesh aus.