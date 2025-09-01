WELT
Merz: Ukraine-Krieg könnte noch lange dauern
Bundeskanzler Merz sieht kein Ende des Ukraine-Krieges. Die Unterstützung Kiews habe „absolute Priorität“, sagt er.
30.08.2025, Bonn: Kanzler Friedrich Merz (CDU) steht nach seiner Rede beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. / DPA
1. September 2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich nach eigenen Worten darauf ein, dass der Krieg in der Ukraine noch lange dauern könnte. Daher habe jetzt, aber auch in Zukunft die Unterstützung der Verteidigungsfähigkeit von Kiew „absolute Priorität“, sagte Merz am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“. Spekulationen über westliche Bodentruppen in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand machten zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Sinn.

Auf die Frage, ob er einen Waffenstillstand noch in diesem Jahr für möglich halte, sagte Merz: „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir es hinbekommen. Aber ich mache mir auch keine Illusionen.“ Kriege endeten in der Regel entweder durch Sieg oder Niederlage oder durch wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung. Beides sehe er derzeit auf beiden Seiten nicht. „Ich stelle mich darauf ein, dass dieser Krieg noch lange dauern kann“, sagte daher der Kanzler.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
