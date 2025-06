Die Lastwagenfahrer hatten keine Ahnung, was sie transportierten. Gewöhnliche Holzkisten, die Schuppen ähnelten, sorgfältig auf den Anhängern gesichert. Eine Route quer durch Russland – von Tscheljabinsk bis nach Sibirien und in den Fernen Osten. Niemand wunderte sich über einen weiteren kommerziellen Transport durch die Weiten des Landes.

Am 1. Juni, dem Tag der russischen Militärtransportluftfahrt, verwandelten sich diese unscheinbaren Container in tödliche Kokons. Zur vereinbarten Zeit öffneten sich die Dächer der „Schuppen“ wie Blütenblätter riesiger Blumen, und Schwärme von Kamikaze-Drohnen stiegen in den Himmel auf. So begann die Operation „Spinnennetz“ – der kühnste und weitreichendste Angriff ukrainischer Geheimdienste im gesamten bisherigen Krieg.

Schlag über einen Kontinent

Das Ausmaß der Operation verblüfft selbst Militärexperten. Ukrainischen Agenten gelang es, unbemannte Fluggeräte über 4.000 Kilometer von der Grenze zu transportieren – weiter als von Moskau nach London. Vier strategisch wichtige Luftwaffenstützpunkte wurden zu Zielen: Olenja im Gebiet Murmansk, Belaja im Gebiet Irkutsk, Diagilewo im Gebiet Rjasan und Iwanowo-Severny.

„Unsere Leute waren in verschiedenen Regionen Russlands im Einsatz – in drei Zeitzonen“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit sichtbarem Stolz. Seinen Angaben zufolge nahmen 117 Drohnen und eine entsprechende Zahl von Bedienern an der Operation teil.

Die Ergebnisse übertrafen die kühnsten Erwartungen. Die Ukraine behauptet, 41 Flugzeuge im Wert von insgesamt sieben Milliarden Dollar zerstört zu haben – ein Drittel der russischen strategischen Luftfahrt. Unter den zerstörten Geräten befanden sich A-50-Langstrecken-Überwachungsflugzeuge, Überschallbomber vom Typ Tu-160 und Tu-22 sowie strategische Tu-95, die Atomwaffen transportieren können.

Westliche Geheimdienste sind in ihren Einschätzungen vorsichtiger. Nach Angaben amerikanischer Quellen traf die Ukraine etwa 20 russische Militärflugzeuge, von denen die Hälfte zerstört wurde. Der deutsche General Christian Freuding spricht von Schäden an 10 Prozent der russischen Bomberflotte. Doch selbst diese Zahlen bedeuten einen schweren Schlag für die Kriegsmaschinerie des Kremls.

Perfidious Albion

Die Reaktion Moskaus ließ nicht lange auf sich warten. Bereits am 9. Juni erhob der russische Außenminister Sergej Lawrow Vorwürfe gegen Großbritannien: Es habe „zu 100 Prozent an den Terroranschlägen“ der Ukraine auf russischem Gebiet teilgenommen. Nach Angaben des Ministers wäre die Ukraine „ohne Londons Unterstützung machtlos“.

„Die Bedrohung ist durchaus ernst. Das alles wird natürlich von der ukrainischen Seite gemacht, aber ohne Unterstützung könnten sie nichts tun“, betonte Lawrow und räumte damit effektiv die Wirksamkeit der ukrainischen Operation ein.

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa ging noch weiter: „Dies sind mehrere Bereiche, die die Tatsache der Beteiligung – sowohl direkt als auch indirekt – und die Schuld des Westens an den Terroranschlägen belegen, die gegen Zivilisten und zivile Infrastruktureinrichtungen vom Kiewer Regime verübt werden.“

Der russische Botschafter in Großbritannien trieb die Rhetorik auf die Spitze und erklärte, dass die angebliche Beteiligung Großbritanniens an Angriffen auf russische Flugplätze zum Dritten Weltkrieg führen könnte.

Doch wie berechtigt sind diese Anschuldigungen? Die Vereinigten Staaten erklärten, Washington sei im Vorfeld nicht über die Aktionen Kiews informiert worden. Ein Sprecher des Weißen Hauses berichtete, selbst Donald Trump habe von den geplanten Angriffen nichts gewusst. CBS-Korrespondentin Jennifer Jacobs bestätigte unter Berufung auf Regierungsquellen: „Das Weiße Haus wusste nicht, dass der heutige großangelegte Drohnenangriff der Ukraine auf russische Militärflugzeuge bevorstand.“

Das Schweigen Londons

Bemerkenswert ist, dass Washington seine Beteiligung an der Vorbereitung der Operation umgehend dementierte, während London lieber schweigt. Der Pressesprecher des britischen Premierministers gab eine diplomatische Nicht-Antwort: „Wir kommentieren niemals operative Angelegenheiten im In- oder Ausland.“

Unterdessen äußerte sich der britische Verteidigungsminister John Healey auf einer Pressekonferenz in Brüssel positiv über die ukrainische Operation. „Ich ziehe meinen Hut vor der Ukraine für die Operation ‚Spinnennetz‘. Sie erinnert uns daran, dass die Ukraine russischen Streitkräften schwere Schäden zufügen kann“, sagte er nach einem Treffen der Kontaktgruppe für Militärlieferungen an die Ukraine im sogenannten „Ramstein“-Format.

Das Schweigen Londons über seine Beteiligung oder Nichtbeteiligung erhält eine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund der angekündigten massiven Erhöhung der Drohnenlieferungen an die Ukraine. London hat beschlossen, die Drohnenlieferungen gegenüber dem Vorjahr um das Zehnfache zu steigern – bis Ende des laufenden Finanzjahres auf bis zu 100.000 Drohnen. Die Gesamtkosten der Lieferungen belaufen sich auf 350 Millionen Pfund.

„Das Vereinigte Königreich verstärkt seine Unterstützung für die Ukraine, indem es in diesem Jahr Hunderttausende weitere Drohnen liefert und einen wichtigen Meilenstein bei der Lieferung von Artilleriemunition erreicht“, erklärte John Healey.

Das Timing wirkt mehr als symbolisch. Die Entscheidung, die Drohnenlieferungen drastisch zu erhöhen, wurde nahezu zeitgleich mit der Operation „Spinnennetz“ getroffen, die die verheerende Wirksamkeit genau dieser Waffenart demonstrierte.

Die kasachische Detektivgeschichte

Unterdessen begannen russische Blogger und Telegram-Kanäle, nach einer „kasachischen Spur“ in der ukrainischen Operation zu suchen. Es kamen Theorien auf, dass Drohnenkomponenten aus dem Nachbarland importiert wurden und die Logistikkette wegen der Nähe der Oblast Tscheljabinsk zur kasachischen Grenze über Kasachstan verlaufen sein könnte.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der 37-jährige Artem Timofejew – ein in der Ukraine geborener russischer Staatsbürger, dem eine Logistikfirma gehörte. Nach Angaben des Telegram-Kanals Mash waren seine Lastwagen am Drohnentransport beteiligt, und Timofejew selbst reiste einige Tage vor der Operation nach Kasachstan aus. Laut einer Veröffentlichung des lokalen Portals Ulys-Media erreichte Timofejew Astana, von wo er zu einem unbekannten Ziel flog.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kasachstan ins Visier der russischen öffentlichen Meinung gerät. Bereits im April, nach Drohnenangriffen auf Jelabuga und Nischnekamsk, gab es Theorien, die Drohnen seien von kasachischem Gebiet aus gestartet worden.

Die Reaktion Astanas fiel erwartungsgemäß scharf aus. Der offizielle Sprecher des kasachischen Außenministeriums, Aibek Smadiyarov, bezeichnete solche Theorien als „haltlose Hypothesen“, die von „anonymen Telegram-Kanälen“ verbreitet würden. Parlamentsabgeordneter Konstantin Awerschin sprach von „gezielten Provokationen“ gegen Kasachstan: „In regelmäßigen Abständen provozieren bestimmte äußere Kräfte solche Vorfälle, um Kasachstan auf die eine oder andere Seite zu ziehen.“

Der Politologe Adil Seifullin, dessen Meinung von der staatlichen Agentur Kazinform veröffentlicht wurde, nannte die Anschuldigungen „Spekulationen, die darauf abzielen, das Vertrauen in unser Land zu untergraben.“ Er warnte: „Ihr Ziel ist es, einen Keil zwischen Kasachstan und seine wichtigsten Partner zu treiben und Astana in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu diskreditieren.“

Am Vorabend von Istanbul

Die Operation „Spinnennetz“ wurde mit fast chirurgischer Präzision durchgeführt – am Vorabend der zweiten Friedensverhandlungsrunde in Istanbul, die am 2. Juni stattfand. Das nährte Verschwörungstheorien, wonach die Spezialoperation darauf abzielte, die Istanbuler Verhandlungen zu torpedieren.

Solchen Theorien sollte jedoch mit einer gewissen Skepsis begegnet werden. Die Operation wurde 18 Monate lang vorbereitet, als von Verhandlungen in Istanbul noch keine Rede war. Für die Ukraine war bereits die Durchführung einer solchen Spezialoperation wichtig, um die Effektivität asymmetrischer Widerstandsmethoden gegen Russland zu demonstrieren.

Dennoch stärkte die Operation „Spinnennetz“ zweifellos emotional und politisch die Position der ukrainischen Unterhändler. Am Vorabend der diplomatischen Gespräche zeigte Kiew, dass es in der Lage ist, dem Gegner selbst weit hinter der Front schmerzhafte Schläge zuzufügen.

Lehren für die Welt

Die Operation „Spinnennetz“ wurde weltweit zu einem Weckruf für Militärs. Der Angriff zeigte, dass scheinbar uneinnehmbare Standorte in einer Zeit rasant fortschreitender Drohnentechnologie und asymmetrischer Kriegsführung nicht mehr sicher sind.

China hat die Lehren aus der ukrainischen Operation besonders aufmerksam verfolgt. Der chinesische Militärluftfahrtanalyst Fu Qianshao stellte fest, dass solche Angriffe „leicht von Geheimdiensten oder im Rahmen spezieller Militäroperationen durchgeführt werden könnten.“ Die Lehre für China ist die Notwendigkeit, „sich gegen das Eindringen feindlicher Kräfte in Militärbasen auf diese Weise zu schützen.“

Experten sehen in der Operation „Spinnennetz“ ein Muster für zukünftige Konflikte. Timothy Heath von der amerikanischen RAND Corporation merkt an: „Drohnen können nahe am Ziel stationiert werden und sind schwer abzuwehren. Es zeigte sich auch, dass es im Kriegsgebiet keine wirklich sicheren Orte mehr gibt.“

Der britische Faktor

Kehren wir zur zentralen Frage zurück: Könnte Großbritannien an der Operation „Spinnennetz“ beteiligt gewesen sein? Es gibt keine direkten Beweise, aber einige Indizien verdienen Aufmerksamkeit.

Erstens: Londons beispielloses Schweigen in Bezug auf den ukrainischen Konflikt. Normalerweise zögern britische Offizielle nicht, sich zu ukrainischen Erfolgen zu äußern und die Rolle westlicher Unterstützung zu betonen. Diesmal jedoch ein demonstratives „Kein Kommentar“.

Zweitens: Die angekündigte drastische Steigerung der Drohnenlieferungen gerade nach der Demonstration ihrer verheerenden Wirkung wirkt mehr als symbolisch. Großbritannien scheint zu sagen: „Ihr habt gesehen, wozu ukrainische Drohnen fähig sind? Jetzt werden es zehnmal mehr sein.“

Drittens: Allein der Umfang und die Komplexität der Operation deuten auf erhebliche technische und geheimdienstliche Unterstützung hin. Drohnen 4.000 Kilometer weit zu transportieren, Logistik über ganz Russland zu organisieren, synchronisierte Angriffe über drei Zeitzonen zu gewährleisten – eine Aufgabe, die Ressourcen auf dem Niveau nationaler Geheimdienste erfordert.

Selenskyj betonte ausdrücklich: „Ich wollte sehr gerne nur das verwenden, was wir selbst produzieren.“

Doch der Einsatz ukrainischer Waffen schließt westliche Unterstützung bei Planung, Aufklärung und Logistik nicht aus. Moderne Spezialoperationen erfordern nicht nur Ausrüstung, sondern auch Informationen, Koordination und technische Unterstützung.

Neue Realität

Die Operation „Spinnennetz“ markiert den Eintritt des ukrainischen Konflikts in eine neue Phase. Es handelt sich nicht mehr um einen lokalen Krieg im postsowjetischen Raum, sondern um eine ausgewachsene Konfrontation mit den modernsten Methoden der Kriegsführung.

Russland reagiert auf die ukrainischen Angriffe mit neuen Einschränkungen und Drohungen. Die USA erwarten, dass die russische Reaktion auf „Spinnennetz“ noch nicht abgeschlossen ist. Laut Reuters wird in den nächsten Tagen eine umfassende und unverhältnismäßige Antwort erwartet.

Inzwischen hat die Welt eine eindrucksvolle Lektion über die Möglichkeiten moderner asymmetrischer Kriegsführung erhalten. Kleine Drohnen, geliefert von gewöhnlichen Lastwagen, haben sich als in der Lage erwiesen, strategischen Objekten Schäden in Milliardenhöhe zuzufügen. Die Ära der „uneinnehmbaren Festungen“ tief im Hinterland ist vorbei.

Großbritannien setzt mit der Ankündigung einer dramatischen Erhöhung der Drohnenlieferungen im Grunde auf die Eskalation dieser neuen Kriegsform. London mag an der Operation „Spinnennetz“ nicht direkt beteiligt gewesen sein, doch die britischen Maßnahmen sprechen für sich: Die Einsätze im ukrainischen Konflikt steigen erneut.

Während russische Blogger weiterhin nach der „kasachischen Spur“ suchen und Diplomaten Anschuldigungen austauschen, breitet sich bereits ein neues Netz über den Kontinent aus – Drohnenkrieg, der das Gesicht aller zukünftigen Konflikte bereits verändert hat und weiter verändern wird.