Um den weltweit steigenden antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen und das Bewusstsein zu schärfen, erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2022 den 15. März zum „International Day to Combat Islamophobia“ (IDCI). Dieser spezielle Tag wurde gewählt, um an den Christchurch-Angriff zu erinnern, der am 15. März 2019 stattfand.

Diese Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen Islamophobie und könnte zu einer rechtlichen und politischen Anerkennung dieses Phänomens führen. Doch es ist sehr aufschlussreich, dass die einzigen abweichenden Stimmen in der Diskussion der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum IDCI die Vertreter der Europäischen Union sowie die Vertreter Frankreichs und Indiens waren. Dies deutete bereits auf die Schwierigkeiten hin, die eine sinnvolle Umsetzung des IDCI in Europa haben würde.

EU bleibt passiv im Kampf gegen Islamophobie

Zwei Jahre nach der Einführung des IDCI sehen wir, dass die EU-Mitgliedstaaten weitgehend zögerlich sind, ihm eine Bedeutung zu verleihen. Zum Beispiel verwies 2023 unter den 28 EU-Ländern nur ein europäischer Staat, nämlich Spanien, auf den Internationalen Tag zur Bekämpfung der Islamophobie. Der Rest beobachtete den ICDI in keiner Weise, nicht einmal in einer Pressemitteilung, geschweige denn in einer Veranstaltung, die den Tag beging oder diskutierte, wie man am besten mit der Islamophobie in der Zukunft umgehen sollte.

Neben anderen supranationalen europäischen Institutionen erkannte die Europäische Kommission die antimuslimische Hasshaltung explizit als eine Form des Rassismus in ihrem „Aktionsplan gegen Rassismus 2020-2025“ an. Doch bleibt die Tatsache bestehen, dass antimuslimischer Hass auf der Agenda fast keines der EU-Mitgliedstaaten steht.

Islamophobie als Tabu: Wie europäische Akteure die Problematik ignorieren

Praktisch bleibt Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus unerkannt, wobei seine Existenz oft von vielen europäischen Regierungen, politischen Parteien, Institutionen, Journalisten und Intellektuellen abgelehnt wird. Es gibt verschiedene Strategien, die Existenz von Islamophobie zu leugnen: Einige leugnen ihre Existenz direkt, während andere versuchen, ihre Schwere herunterzuspielen.

Führende islamophobe Figuren und Kreise wenden häufig Verschwörungstheorien an und behaupten, dass Islamophobie ein fabriziertes Werkzeug sei, das von sogenannten Islamisten verwendet werde, um legitime Kritik an Muslimen und dem Islam zu unterdrücken. Andere wenden eine Strategie der Terminologievermeidung an, um eine Diskussion über Islamophobie nicht zu erkennen oder zu legitimieren.

Anstatt Begriffe wie „Islamophobie“ oder „antimuslimischer Rassismus“ zu verwenden, werden häufig mildere Begriffe wie „antimuslimische Ressentiments“ oder „Vorurteile“ verwendet, um den inhärenten Rassismus innerhalb der Islamophobie zu verschleiern, der systemische und institutionelle Dimensionen jenseits der zwischenmenschlichen Ebene hat.

Dies zeigt, dass wir eindeutig am Anfang eines langen Kampfes um die Anerkennung der Islamophobie in Europa stehen. Eine der Möglichkeiten, die politische Anerkennung der Islamophobie zu messen, besteht darin, die Länder, politischen Parteien und NGOs zu verfolgen und aufzulisten, die den IDCI jedes Jahr am 15. März beobachten.

Von positiven Initiativen bis hin zu Kritik und Spott

2023 beobachtete nur die spanische Regierung den Internationalen Tag zur Bekämpfung der Islamophobie. Als positiver Ausreißer unterzeichnete die Stadt Turin, die von einer Mitte-Links-Administration geführt wird, eine Vereinbarung zum IDCI mit den Vertretern von 21 lokalen muslimischen Vereinigungen, die von 2023 bis 2026 gültig war und die Einbeziehung lokaler muslimischer Gruppen in das Stadtgefüge beinhaltete, um das gegenseitige Verständnis zu stärken und mehr Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus zu schaffen.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf politische Parteien richten, können wir sehen, dass nur in wenigen Ländern auf den IDCI Bezug genommen wurde. Im Fall von Österreich und Deutschland gedachten zwei weibliche muslimische Abgeordnete der Grünen dem IDCI und formulierten politische Forderungen, um die Islamophobie in ihren jeweiligen Ländern anzugehen. Interessanterweise waren beide Grünen-Parteien zu dieser Zeit Teil einer Koalitionsregierung.

In Bosnien und Herzegowina veröffentlichte die Naša Stranka (Unsere Partei) eine Erklärung zum IDCI. In Frankreich veröffentlichte die linke Partei La France Insoumise einen Tweet. Im Vereinigten Königreich wurde eine Veranstaltung im Parlament organisiert, die gemeinsam mit dem muslimischen Labour-Abgeordneten Afzal Khan ausgerichtet wurde und an der Politiker aus allen politischen Spektren teilnahmen.

In anderen Ländern wurde der IDCI verspottet und kritisiert: In Frankreich wurde der IDCI von den Medien kritisiert; in Belgien kritisierte die rechtsextreme Partei Vlaams Belang den IDCI; und in Dänemark kommentierte ein ehemaliger Abgeordneter negativ den Beobachtungstag.

Globale Institutionen fordern konkrete Maßnahmen

Abgesehen von Regierungen und politischen Parteien nahmen eine Handvoll NGOs in ganz Europa aktiv an der Beobachtung des IDCI teil. Auf der anderen Seite wurde der IDCI in unterschiedlichem Maße von internationalen Institutionen wie der OSZE, dem Europarat und den Vereinten Nationen beobachtet. Der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs des Europarats für antisemitische, antimuslimische und andere Formen religiöser Intoleranz und Hasskriminalität, Alexandre Guessel, veröffentlichte am 15. März 2023 einen Artikel auf der Website des Europarats, in dem er betonte, dass das Problem der Islamophobie anerkannt werden müsse. Er schrieb: „Jede Problembewältigung sollte damit beginnen, ihre Existenz anzuerkennen und uns selbst zunächst zu analysieren.“ Er erklärte, dass die Erklärung des 15. März als Internationaler Tag zur Bekämpfung der Islamophobie eine wichtige Entwicklung sei und „ein entschlossener Schritt der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus und Hass sowie alle Formen der Diskriminierung gegen Muslime“.

Die Vereinten Nationen beobachteten den IDCI mit einer Sonderveranstaltung in der Generalversammlungshalle in New York City, bei der Redner die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen angesichts des steigenden Hasses, der Diskriminierung und Gewalt gegen Muslime betonten. UN-Generalsekretär António Guterres sprach und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Diskriminierung von Muslimen.

US-Vertreter meiden Schritte gegen Islamophobie

2023 hielt Courtney Austrian, Chargé d’Affaires der US-Mission bei der OSZE, eine Erklärung vor dem Ständigen Rat der OSZE in Wien im Namen von Island, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, in der sie auf die Bedeutung der Religionsfreiheit hinwies und für das Recht der Einzelnen eintrat, nach ihren Überzeugungen zu leben. Sie erklärte: „An diesem Tag lenken wir die Aufmerksamkeit auf Menschen auf der ganzen Welt, die aufgrund ihrer Identifikation als Muslime oder ihrer Wahrnehmung als Muslime, der Ausübung des Islams oder der Konversion zum Islam belästigt, festgenommen, eingesperrt oder sogar getötet werden.“

Austrian bezog sich auch auf die Rede des UN-Sonderberichterstatters für Religionsfreiheit oder Glaubensfreiheit im Jahr 2021, in der der Berichterstatter Ahmad Shaheed warnte, dass der „institutionelle Verdacht gegenüber Muslimen und denen, die als Muslime wahrgenommen werden, epidemische Ausmaße erreicht hat.“ Austrian hob hervor, dass der Bericht über Hasskriminalität des OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) deutlich zeigt, dass „anti-muslimische Bedrohungen und Gewalt, einschließlich Angriffe auf Personen und Eigentum, weiterhin ein Problem in der OSZE-Region darstellen.“ Doch sollte man hinzufügen, dass nach dem Aufstieg von Trump nur schwer zu erwarten ist, dass US-Vertreter in internationalen Institutionen bedeutende Maßnahmen und Aussagen zur Bekämpfung der Islamophobie unternehmen.

Europas Versagen

Daher gibt es eine grundlegende Notwendigkeit, eine einfache, aber grundlegende Notwendigkeit erneut zu betonen: die Notwendigkeit, Islamophobie anzuerkennen. Wie das schlechte Ergebnis der europäischen Regierungen, politischen Parteien und NGOs zum Internationalen Tag zur Bekämpfung der Islamophobie am 15. März zeigt, sind politische Führer in Europa weit davon entfernt, das Problem zu erkennen und ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Nur sehr wenige nationale Aktionspläne gegen Rassismus in europäischen Ländern beinhalten explizit den Kampf gegen antimuslimischen Rassismus.

Wie die Koordinatorin der Europäischen Kommission zur Bekämpfung des antimuslimischen Hasses, Marion Lalisse, bei einer Veranstaltung erklärte: „Der Kampf gegen antimuslimischen Hass und Rassismus erfordert als ersten Schritt, anzuerkennen, dass er existiert und in unseren eigenen Institutionen, unseren eigenen Familien, unserem eigenen Alltag verankert sein kann.“ Europas Nationalstaaten sind in dieser Hinsicht noch weit hinterher.