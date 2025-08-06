WELT
Trump-Gesandter Witkoff in Moskau
US-Präsident Trump droht Russland mit Sanktionen, wenn dieses nicht den Krieg gegen die Ukraine beendet. Zugleich schickt er einen Vertrauten nach Moskau, um zu erkunden, ob es nicht doch anders geht.
vor 18 Stunden

Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, ist nach Medienberichten zu Gesprächen mit der russischen Führung in Moskau gelandet. Russische Nachrichtenagenturen meldeten die Ankunft übereinstimmend unter Berufung auf informierte Quellen. 

Witkoffs Besuch kommt kurz vor Ablauf einer Frist, die Trump der Moskauer Führung für ein Ende des Ukraine-Kriegs gesetzt hat. Ansonsten droht er mit Sanktionen gegen Russland und Länder, die russisches Öl kaufen. 

Treffen mit Putin nicht ausgeschlossen

Kremlchef Wladimir Putin hat bislang kein Einlenken erkennen lassen. Es ist ihm aber schon mehrfach gelungen, Witkoff davon zu überzeugen, dass Russland eigentlich gesprächsbereit sei. Auch für diesen mittlerweile fünften Besuch Witkoffs in Moskau in diesem Jahr hat der Kreml ein Treffen mit Putin nicht ausgeschlossen. Das genaue Programm ist nicht bekannt.

Russland und die Ukraine führen seit fast dreieinhalb Jahren Krieg.


