Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, ist nach Medienberichten zu Gesprächen mit der russischen Führung in Moskau gelandet. Russische Nachrichtenagenturen meldeten die Ankunft übereinstimmend unter Berufung auf informierte Quellen.

Witkoffs Besuch kommt kurz vor Ablauf einer Frist, die Trump der Moskauer Führung für ein Ende des Ukraine-Kriegs gesetzt hat. Ansonsten droht er mit Sanktionen gegen Russland und Länder, die russisches Öl kaufen.

Treffen mit Putin nicht ausgeschlossen