Merz und weitere Europäer reisen mit Selenskyj nach Washington
Ein Akt der Solidarität? Kanzler Merz und weitere europäische Politiker wollen den ukrainischen Präsidenten bei seiner Reise zu US-Präsident Trump begleiten. Der letzte Oval-Office-Besuch von Selenskyj hatte für weltweites Aufsehen gesorgt.
Washington DC, USA, 28.02.2025 / Foto: AFP
17. August 2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere europäische Spitzenpolitiker werden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch in Washington am Montag begleiten. Die Reise diene dem „Informationsaustausch“ mit US-Präsident Donald Trump nach dessen Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Sonntag in Berlin. Mit dabei sein werden auch der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der finnische Präsident Alexander Stubb.

Themen der Gespräche in Washington würden unter anderem „Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression“ sein, erklärte Kornelius. Merz werde „das deutsche Interesse an einem schnellen Friedensschluss in der Ukraine unterstreichen“. Auch die „Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks“ solle in Washington besprochen werden.

Selenskyj werde zuvor am Sonntagnachmittag in Brüssel sein und mit an der Videokonferenz der europäischen Ukraine-Unterstützer teilnehmen, erklärte von der Leyen im Onlinedienst X. 

Paris und Helsinki gaben bekannt, dass auch ihre Präsidenten bei dem Besuch von Selenskyj in Washington dabei seien. Der ukrainische Präsident will am Montag US-Präsident Trump in Washington treffen und mit ihm über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sprechen. Am Freitag hatten Trump und Putin sich in Alaska getroffen.

QUELLE:AFP
