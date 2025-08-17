Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere europäische Spitzenpolitiker werden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch in Washington am Montag begleiten. Die Reise diene dem „Informationsaustausch“ mit US-Präsident Donald Trump nach dessen Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Sonntag in Berlin. Mit dabei sein werden auch der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der finnische Präsident Alexander Stubb.

Themen der Gespräche in Washington würden unter anderem „Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression“ sein, erklärte Kornelius. Merz werde „das deutsche Interesse an einem schnellen Friedensschluss in der Ukraine unterstreichen“. Auch die „Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks“ solle in Washington besprochen werden.