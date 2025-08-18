GESELLSCHAFT
2 Min. Lesezeit
Ifo-Umfrage: Anhaltend hohe Inflation von mehr als zwei Prozent in Deutschland erwartet
Experten rechnen auch in den kommenden Jahren mit einer gestiegenen Teuerungsrate in Deutschland . Als Grund dafür sehen sie unter anderem Handelskonflikte und Importzölle.
Ifo-Umfrage: Anhaltend hohe Inflation von mehr als zwei Prozent in Deutschland erwartet
Foto: Sebastian Kahnert/dpa
18. August 2025

Vom Ifo-Institut befragte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erwarten ein anhaltend hohes Niveau der Inflationsraten in Deutschland in den kommenden Jahren. Für 2025 rechnen sie mit 2,4 Prozent, für 2026 und 2028 mit je 2,3 Prozent, wie das Ifo am Montag mitteilte. Wesentlicher Treiber für die Inflation global seien den Experten zufolge die aktuellen Handelskonflikte und Importzölle. 

Bei der globalen Rate rechnen die Volkswirte demnach mit durchschnittlich 4,0 Prozent im kommenden Jahr. Für 2026 gehen sie von 3,9 Prozent aus, für 2028 von 3,7 Prozent. Die langfristigen Erwartungen „stagnieren damit ebenfalls auf relativ hohem Niveau“, erklärte das Ifo.  

Der Blick auf die Weltregionen zeigt aber deutliche Unterschiede: Die Erwartungen für Westeuropa liegen laut Ifo mit 1,8 Prozent für 2025 sogar unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent Inflation. In Osteuropa und in asiatischen Ländern werde die Rate demnach deutlich höher liegen. Die höchsten Inflationsraten würden in weiten Teilen Afrikas erwartet, mit teilweise über 20 Prozent. 

Empfohlen

In den USA rechnen die Experten demnach mit einem Anstieg der Inflation von 3,1 Prozent in diesem Jahr und 3,7 Prozent im kommenden Jahr. Die am häufigsten genannte Erklärung für diese Entwicklung sind die von der US-Regierung verhängten Zölle auf Importe, wie das Ifo erklärte. 

An der Umfrage vom 17. Juni bis zum 1. Juli nahmen laut Ifo 1340 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 121 Ländern teil. Das Münchner Institut fragt vierteljährlich nach Inflationserwartungen. 


QUELLE:AFP
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us