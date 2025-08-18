Vom Ifo-Institut befragte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erwarten ein anhaltend hohes Niveau der Inflationsraten in Deutschland in den kommenden Jahren. Für 2025 rechnen sie mit 2,4 Prozent, für 2026 und 2028 mit je 2,3 Prozent, wie das Ifo am Montag mitteilte. Wesentlicher Treiber für die Inflation global seien den Experten zufolge die aktuellen Handelskonflikte und Importzölle.

Bei der globalen Rate rechnen die Volkswirte demnach mit durchschnittlich 4,0 Prozent im kommenden Jahr. Für 2026 gehen sie von 3,9 Prozent aus, für 2028 von 3,7 Prozent. Die langfristigen Erwartungen „stagnieren damit ebenfalls auf relativ hohem Niveau“, erklärte das Ifo.

Der Blick auf die Weltregionen zeigt aber deutliche Unterschiede: Die Erwartungen für Westeuropa liegen laut Ifo mit 1,8 Prozent für 2025 sogar unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent Inflation. In Osteuropa und in asiatischen Ländern werde die Rate demnach deutlich höher liegen. Die höchsten Inflationsraten würden in weiten Teilen Afrikas erwartet, mit teilweise über 20 Prozent.