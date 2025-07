Die Türkei hat im vergangenen Jahr Busse in 99 verschiedene Länder auf der ganzen Welt verkauft. Die Exporte der Fahrzeuge erreichten einen Wert von über 1,5 Milliarden Dollar, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag unter Berufung auf Daten des Uludağ-Verbands für Exporteure der Automobilindustrie (OIB).

Im Jahr 2020 tätigte die Türkei ihre bislang höchste Menge an Exporten in europäische Länder in der Gruppe der Busse, Minibusse und Midibusse. Frankreich stellte im vergangenen Jahr den größten Markt für Busse aus türkischer Produktion – mit einem Anteil von fast 18 Prozent und einem Gegenwert von über 286,7 Millionen Dollar.

Deutschland, das an zweiter Stelle lag, importierte Fahrzeuge im Wert von über 264,7 Millionen Dollar, während Italien mit Importen in Höhe von 131,9 Millionen Dollar an dritter Stelle lag.

Marokko gehörte unterdessen zu jenen Ländern, die ihre Importe der Fahrzeuge aus der Türkei im Jahr 2020 erhöhten. Die Exporte in das Land, das an vierter Stelle rangiert, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent, von 45,3 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf 75,2 Millionen Dollar.

Georgien belegte den fünften Platz mit einem Anstieg von 96 Prozent auf 51,9 Millionen Dollar.

Schweden, Saudi-Arabien und Ägypten verzeichneten ebenfalls einen bemerkenswerten Anstieg der Importe von Bussen aus der Türkei. Die Exporte nach Schweden stiegen im Vergleich zu 2019 um 292 Prozent von 13 Millionen auf 37,9 Millionen Dollar, während die Exporte nach Saudi-Arabien sogar um 348 Prozent von 6,4 Millionen auf 22,3 Millionen Dollar stiegen. Die Verkäufe nach Ägypten erreichten derweil 13,6 Millionen Dollar im Jahr 2020 – ein deutlicher Sprung gegenüber 164.000 Dollar im Vorjahr.

Auch nach Libyen, Ruanda, Uruguay, Madagaskar, Kongo, Malaysia und Guinea verkaufte die türkische Automobilbranche 2020 erstmals Fahrzeuge aus dem Bus-Sektor.