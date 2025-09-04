US-Präsident Donald Trump hat nun auch der Touristenhochburg New Orleans mit einem Militäreinsatz gedroht. Er könne in der Stadt „in rund zwei Wochen“ für Sicherheit sorgen und „das Kriminalitätsproblem lösen“, sagte Trump am Mittwoch in Washington. In den vergangenen Monaten hatte der Präsident Soldaten in Los Angeles und Washington aufmarschieren lassen, die wie New Orleans von der Demokratischen Partei regiert werden.

„Wir entscheiden derzeit, ob wir nach Chicago gehen oder an einen Ort wie New Orleans“, erklärte Trump weiter. Der republikanische Gouverneur des Bundesstaats Louisiana habe von ihm gefordert, „einen Teil dieses Landes aufzuräumen, der ziemlich hart, ziemlich schlecht geworden ist“. New Orleans gilt wegen seines Nachtlebens und des Karnevals rund um Mardi Gras als international beliebtes Touristenziel.

Erst vor kurzem hatte Trump noch Chicago als „gefährlichste Stadt der Welt“ bezeichnet und angekündigt, gegen die angeblich grassierende Kriminalität vorzugehen. Der demokratische Gouverneur des umliegenden Bundesstaats Illinois, JB Pritzker, wies Trumps Pläne allerdings entschieden zurück. Auch New York und Baltimore hatte der Präsident bereits mit einem Einsatz von Soldaten bedroht.