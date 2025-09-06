WELT
2 Min. Lesezeit
Trump: Pentagon heißt wieder „Kriegsministerium“
„Department of War“ – mit diesem alten Namen will US-Präsident Trump das Pentagon neu profilieren. Kritiker sprechen von gefährlicher Kriegsrhetorik, Befürworter von einem Signal der Stärke.
Trump: Pentagon heißt wieder „Kriegsministerium“
Signage is replaced after Trump ordered return to the US 'War Department', in Washington / Reuters
6. September 2025

Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll das Verteidigungsministerium wieder „Kriegsministerium“ heißen. Trump unterzeichnete dazu am Freitag in Washington ein Dekret. Demnach darf „Department of War“ (Kriegsministerium) als Zweitbezeichnung für das bisherige „Department of Defense“ (Verteidigungsministerium) geführt werden. Der offizielle Titel wird nicht vom Präsidenten festgelegt, sondern vom US-Kongress.

Trump hält die derzeitige Bezeichnung für „zu defensiv“ und zu „woke“. Daher wolle er den Begriff Kriegsministerium wieder einführen, der bereits von 1789 bis 1949 verwendet wurde. „Das war der Name, als wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, als wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, als wir alles gewonnen haben“, hatte Trump zur Begründung gesagt.

Kritiker werfen Trump eine autoritäre Kriegsrhetorik vor - und verweisen darauf, dass er zugleich immer wieder den Friedensnobelpreis für sich beansprucht. Befürworter hingegen betonen, die Vereinigten Staaten müssten ihre Führungsrolle gegen aufstrebende Mächte wie China verteidigen.

Empfohlen

Nach Angaben des Weißen Hauses soll der neue Name „eine stärkere Botschaft der Bereitschaft und Entschlossenheit“ senden. Den Gegnern der USA solle signalisiert werden, „dass Amerika bereit ist, Krieg zu führen, um seine Interessen zu sichern“.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, es gehe „um eine Wiederbelebung des Kriegerethos“. Der ehemalige Fernsehmoderator befehligt einen riesigen Militärapparat mit mehr als drei Millionen Soldaten und Zivilbeschäftigten.


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us