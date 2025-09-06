Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll das Verteidigungsministerium wieder „Kriegsministerium“ heißen. Trump unterzeichnete dazu am Freitag in Washington ein Dekret. Demnach darf „Department of War“ (Kriegsministerium) als Zweitbezeichnung für das bisherige „Department of Defense“ (Verteidigungsministerium) geführt werden. Der offizielle Titel wird nicht vom Präsidenten festgelegt, sondern vom US-Kongress.

Trump hält die derzeitige Bezeichnung für „zu defensiv“ und zu „woke“. Daher wolle er den Begriff Kriegsministerium wieder einführen, der bereits von 1789 bis 1949 verwendet wurde. „Das war der Name, als wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, als wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, als wir alles gewonnen haben“, hatte Trump zur Begründung gesagt.

Kritiker werfen Trump eine autoritäre Kriegsrhetorik vor - und verweisen darauf, dass er zugleich immer wieder den Friedensnobelpreis für sich beansprucht. Befürworter hingegen betonen, die Vereinigten Staaten müssten ihre Führungsrolle gegen aufstrebende Mächte wie China verteidigen.