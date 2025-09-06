WELT
2 Min. Lesezeit
Totale Mondfinsternis über Deutschland erwartet
So ein Spektakel erlebt man nur alle paar Jahre: Am Sonntag wird es eine totale Mondfinsternis über Deutschland geben - und die fällt anders als vielleicht erwartet nicht komplett finster aus.
Totale Mondfinsternis über Deutschland erwartet
Totale Mondfinsternis am Sonntag am Abendhimmel sichtbar/ Foto: DPA
6. September 2025

Am Sonntagabend gibt es über Deutschland eine totale Mondfinsternis - und das zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach sind. Die Eklipse beginnt gegen 19.30 Uhr und dauert bis etwa 20.53 Uhr. Dann schiebt sich der Vollmond aus dem Kernschatten heraus, bevor er ihn gegen 21.57 Uhr ganz verlässt. 

Der Mond tritt am Sonntagabend um 18.27 Uhr in den Kernschatten der Erde ein. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne noch über dem Horizont, und der volle Mond ist noch nicht aufgegangen. Die erste Phase, bei der nur ein Teil des Mondes abgedunkelt wird, ist daher in Deutschland nicht zu sehen. Auch zum Beginn der totalen Finsternis um 19.31 Uhr wird der Mond nur im äußersten Osten Deutschlands bei Görlitz bereits aufgegangen sein.

Allerdings wird der Mond in Deutschland erst mit Verzögerung am Horizont aufgehen: In Berlin erfolgt der Mondaufgang um 19.37 Uhr, in München um 19.40 Uhr, in Hamburg um 19.52 Uhr und in Köln um 20.01 Uhr. 

Mond wird weiterhin rötlich schimmern

Empfohlen

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond durch diesen Schatten läuft, sieht man eine Mondfinsternis. 

Ungewöhnlich mag erscheinen, dass der Mond zu keiner Zeit so stark verdunkelt wird, wie man das etwa von einer Sonnenfinsternis kennt. Er schimmert während der Finsternis rötlich, da die Strahlen der Sonne in der Atmosphäre der Erde gebrochen werden. 

Ganz lange, rote Sonnenstrahlen werden dabei in die Schattenzone hineingestreut und beleuchten den Mond dadurch rot. Wie intensiv dies wirkt, ist abhängig unter anderem vom Smog in der Luft.











QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us