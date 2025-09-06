Am Sonntagabend gibt es über Deutschland eine totale Mondfinsternis - und das zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach sind. Die Eklipse beginnt gegen 19.30 Uhr und dauert bis etwa 20.53 Uhr. Dann schiebt sich der Vollmond aus dem Kernschatten heraus, bevor er ihn gegen 21.57 Uhr ganz verlässt.

Der Mond tritt am Sonntagabend um 18.27 Uhr in den Kernschatten der Erde ein. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne noch über dem Horizont, und der volle Mond ist noch nicht aufgegangen. Die erste Phase, bei der nur ein Teil des Mondes abgedunkelt wird, ist daher in Deutschland nicht zu sehen. Auch zum Beginn der totalen Finsternis um 19.31 Uhr wird der Mond nur im äußersten Osten Deutschlands bei Görlitz bereits aufgegangen sein.

Allerdings wird der Mond in Deutschland erst mit Verzögerung am Horizont aufgehen: In Berlin erfolgt der Mondaufgang um 19.37 Uhr, in München um 19.40 Uhr, in Hamburg um 19.52 Uhr und in Köln um 20.01 Uhr.

Mond wird weiterhin rötlich schimmern